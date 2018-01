Corinthians bate recorde no Itaquerão em estreia às 11h

Com 795 pagantes a mais do que na partida contra o Cruzeiro, na 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians estabeleceu neste domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Joinville, novo recorde de público no Itaquerão: 41.809 torcedores.

Para celebrar uma parceria assinada com uma empresa de venda de músicas pela internet, o grupo Sambô fez um show no Itaquerão. Dezenas de torcedores sem ingresso se aglomeraram nas grades externas do setor Sul e só deixaram o local após a chegada da polícia.

O Corintians era o único time que ainda não havia jogado às 11h no Campeonato Brasileiro e a expectativa da torcida com o novo horário era grande. Desde quarta-feira os ingressos já estavam esgotados.

No próximo domingo, o Corinthians volta a jogar às 11h no Itaquerão, quando faz o clássico com o Santos. O público, novamente, deve ser superior a 40 mil torcedores. Já não há mais entradas para quatro setores do estádio: Norte, Sul, Leste Inferior e Leste Superior.