No primeiro jogo-treino de Rogério Ceni, São Paulo goleia por 9 a 1

O São Paulo fez seu primeiro jogo-treino sob o comando do técnico Rogério Ceni e goleou o Sarasota, em Bradenton, nos Estados Unidos, por 9 a 1, com destaque para a boa atuação do jovem Shaylon e com inovações na formação tática do time promovidas pelo novo treinador. Os gols do duelo foram feitos por Gilberto (2), Shaylon (2), Luiz Araújo (2), Neilton, Wellington Nem e Thiago Mendes.

"Estou feliz pela dedicação, entrega e amizade de todos. A forma como o grupo tem encarado a preparação, sempre com seriedade nos treinamentos, é importante. Não levamos como referência o resultado em si no jogo-treino, mas sim a forma como as equipes jogaram nos dois tempos: com pressão alta o tempo todo e vigor físico. E isso com praticamente uma semana de treinamentos. Então, fechamos bem esta primeira parte", disse Ceni.

Para essa partida, diante de um adversário fraco, Ceni optou por usar o esquema 3-4-3, com três zagueiros de ofício, quatro jogadores no meio, sendo que dois deles atuando também como alas, e três atacantes. No primeiro tempo, o time entrou com os atletas que devem ser reservas na temporada e no segundo o treinador escalou os jogadores teoricamente titulares.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O São Paulo entrou em campo com Sidão; Breno, Lucão e Douglas; Bruno, Araruna, João Schmidt e Júnior Tavares; Shaylon, Neilton e Gilberto. Na etapa final, a formação contou com Denis; Maicon, Lugano e Rodrigo Caio; Wesley, Wellington, Thiago Mendes e Buffarini; Wellington Nem, Luiz Araújo e Chavez. O goleiro Thiago Couto e o lateral-direito Foguete entraram no final.

Ainda é muito cedo para avaliar o desempenho do time, até porque alguns jogadores que devem ser titulares, como o meia Cueva e o volante Cícero, não atuaram. Mas já é um indício de como Ceni pretende montar sua equipe. No domingo, o time fará mais um jogo-treino, desta vez contra o Boca Raton, teoricamente um pouco mais forte que o Sarasota.

"Tentaremos formações diferentes, quem sabe com novas linhas de quatro, para experimentar. Queremos uma equipe que tenha diferentes formas de jogo e variações para enfrentar os rivais. No jogo-treino, todos os jogadores se entregaram e demonstraram muita disposição. A maior competição é com si próprio. É procurar ser melhor e evoluir a cada dia", afirmou Ceni.