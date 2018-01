No PSG, Di María se desculpa com o United: 'Não funcionou'

Mais novo reforço de peso do Paris Saint-Germain, Ángel Di María resolveu se despedir dos torcedores do Manchester United com um autêntico pedido de desculpas. O meia argentino lamentou o fato de não ter conseguido desempenhar um bom futebol com a camisa da equipe inglesa, uma temporada depois de ter ajudado o Real Madrid a faturar a Liga dos Campeões e participado com destaque da campanha da Argentina rumo ao vice-campeonato mundial na Copa de 2014.

"Escrevo essa carta para agradecer à família do Manchester United por todo seu apoio durante o ano em que fiz parte do clube. Quando o United me escolheu para fazer parte do seu time me senti extremamente lisonjeado, já que sei o que significa este clube. Entretanto, sei que as coisas não correram como todos esperávamos e, creiam em mim, eu sinto muito. Às vezes, na carreira de um jogador acontecem coisas inesperadas, que não desejamos", completou.

Di María ainda disse que "pode garantir que não foi por não tentar" que não teve o sucesso almejado com a camisa do United. "Fiz o melhor que pude, mas o futebol não é como a matemática: muitas vezes há situações fora de nosso alcance que afetam a nossa forma de sentir e atuar. Sinto que as coisas não funcionaram como eu gostaria neste time", ressaltou.

O argentino também fez questão de enfatizar que sempre teve o apoio dos seus ex-companheiros de time e dos torcedores da equipe inglesa, "que nunca deixar de mostrar seu afeto e carinho". "Agora chegou o momento de jogar no PSG, mas o glorioso Manchester United estará sempre na minha memória. Os desejo o melhor do melhor", encerrou Di María em sua carta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contratado anteriormente pelo United por 59,7 milhões de libras (cerca de US$ 99 milhões) junto ao Real Madrid, o meia agora chegou ao PSG em uma negociação que pode ter alcançado 63 milhões de euros (aproximadamente R$ 237 milhões). Os números da transação não foram revelados oficialmente, mas este valor um familiar do atleta vazou à agência de notícias Associated Press a informação de que a negociação teria chegado a este montante.