No rachão, Martinez se machuca e vira dúvida para clássico Numa simples brincadeira, o volante Martinez virou dúvida do Palmeiras para o clássico deste domingo contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi, pela 17.ª rodada do Campeonato Paulista. Durante o treino recreativo, o conhecido rachão disputado sempre nas vésperas de uma partida, no CT do clube, o jogador torceu o tornozelo esquerdo. Martinez saiu de campo mancando muito. Foi para a concentração com os demais jogadores, mas será reavaliado pelos médicos momentos antes da partida. Se for cortado, o técnico Caio Júnior deverá escalar o volante Francis na vaga. Déficit em 2006 Num ano em que o Palmeiras não apresentou resultados positivos no campo esportivo - com o 3.º lugar no Paulistão, a eliminação na fase das oitavas na Libertadores e a 16.ª posição no Campeonato Brasileiro - as contas do clube também se comportaram de forma extremamente negativa. Segundo demonstrações financeiras publicadas neste sábado no Diário Oficial do Estado, a Sociedade Esportiva Palmeiras fechou 2006 com déficit de R$ 37,243 milhões, resultado negativo mais de sete vezes superior aos R$ 5,054 milhões contabilizados em 2005. O resultado operacional do esporte profissional, praticamente todo representado pelo futebol, ficou negativo em R$ 7,039 milhões, ante R$ 571,8 mil no ano retrasado. As despesas gerais e administrativas do clube saltaram de R$ 12,786 milhões para R$ 30,679 milhões. Ainda foi registrado resultado financeiro líquido de R$ 5,996 milhões negativos, fruto de juros incidentes sobre empréstimos bancários.