No Recife, Corinthians busca calmaria diante do Náutico As oitavas-de-final da Copa do Brasil começam a ser disputadas nesta quarta-feira, quando acontecem seis jogos. Depois de duas fases já realizadas, sobraram 16 equipes em busca do título que dará vaga na próxima edição da Libertadores. Único paulista que restou na competição, o Corinthians já passou pelo Pirambu-SE e pelo Treze-PB. Agora, vai enfrentar o Náutico. O primeiro jogo do confronto, nesta quarta-feira, a partir das 21h45, será no Estádio dos Aflitos, em Recife. Será a despedida do técnico interino Zé Augusto, já que o novo contratado do Corinthians, Paulo César Carpegiani, irá acompanhar a partida no estádio e assume o time na sexta-feira. Em dois jogos no comando da equipe, Zé Augusto conseguiu uma vitória e um empate. Ele já adiantou que armará um esquema defensivo para segurar o Náutico. Ele deve jogar com três jogadores atrás - Marcelo Mattos recuado entre os dois beques, Marinho e Betão - e mais dois volantes, Magrão e Bruno Octávio. No ataque, duas novidades: Arce, recuperado de contusão, e Jean Carlos, que ganhou a vaga de Wilson. O Náutico terá de superar a ausência de seu principal atacante, o veterano Kuki, que foi afastado por causa de uma tendinite no joelho esquerdo e dá lugar ao uruguaio Acosta. O outro atacante, Felipe, sentia dores musculares, mas vinha se recuperando bem e deve ser mantido no time pelo técnico Paulo César Gusmão. Enquanto só um paulista continua na disputa, três times mineiros estão nas oitavas-de-final. O Cruzeiro recebe o Brasiliense às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Ipatinga também joga em casa, a partir das 21h45, contra o Sport. E o Atlético-MG vai até Florianópolis enfrentar o Avaí, também às 21h45. O Ipatinga vem de uma classificação nos pênaltis sobre o Palmeiras, em pleno Palestra Itália - antes, tinha eliminado o Vitória-ES. Já o Sport, que acabou de conquistar o título do Campeonato Pernambucano, vive grande momento e soma vitórias sobre Campinense-PB e Ananindeua-PA. O adversário do Atlético-MG, que já passou por Colo Colo-BA e América-RJ, é o Avaí. Mas o time catarinense contou com a sorte para chegar até aqui. Eliminado na primeira fase, acabou seguindo na competição porque o Rio Branco-PR foi excluído pelo STJD por utilizar um jogador irregularmente. Depois, ainda derrotou o Villa Nova, também de Minas. No confronto entre Cruzeiro e Brasiliense, os dois passaram por clubes gaúchos até chegar às oitavas-de-final. O time mineiro venceu o Veranópolis, além da Portuguesa, enquanto a equipe do Distrito Federal levou a melhor sobre o Juventude - também bateu o Barra do Garças-MT. Um duelo curioso das oitavas-de-final reúne dois atléticos. No primeiro jogo entre eles, o Atlético-GO recebe o Atlético-PR no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 20h30. O time goiano eliminou o Fortaleza e o Guarani, enquanto o xará paranaense passou pelo Coxim-MS e Vitória-BA. E no outro desta quarta-feira, o Gama joga em casa contra o Figueirense, no Estádio Mané Garrincha, a partir das 21h45. O time do Distrito Federal está embalado depois de eliminar o Vasco em pleno Maracanã - antes, tinha passado pelo Araguaína-TO. Mas o Figueirense está na briga, depois de vencer o Madureira e o Noroeste. NÁUTICO x CORINTHIANS Náutico - Gléguer; Sidny, Alisson, Cris e Deleu;Walker, Elicarlos, Marcel e Vágner Rosa; Acosta e Felipe. Técnico: Paulo César Gusmão. Corinthians - Jean; Betão, Marinho e Marcelo Mattos; Eduardo Ratinho, Magrão, Bruno Octávio, Willian e Éverton; Arce e Jean Carlos. Técnico: Zé Augusto. Árbitro - João Alberto Gomes Duarte. Horário - 21h45. Local - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE). CRUZEIRO x BRASILIENSE Cruzeiro: Fábio; Jonathan, Luizão, Gladstone e Fábio Santos; Paulinho Dias, Léo Silva, Maicosuel e Leandro Domingues; Guilherme e Araújo. Técnico: Paulo Autuori. Brasiliense:Guto; Patrick, Aílson, Padovani e Rodriguinho; Coquinho, Agenor, Carlos Alberto e Allan Dellon; Dimba e Warley. Técnico:Roberto Fernandes. Árbitro - Willian Marcelo Souza Nery (RJ). Horário - 19h30. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). AVAÍ x ATLÉTICO-MG Avaí -Eduardo Martini; Rafael, Fábio Fidelis e Marquinhos Júnior; Rodrigo Galo, Marcos Vinícius, Pedro Ayub, Batista e João Rodrigo (Robson); Evando e Marcelinho. Técnico:Sérgio Ramirez. Atlético-MG: Diego; Coelho, Lima, Marcos e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Marcinho e Danilinho; Éder Luís e Vanderlei. Técnico: Levir Culpi. Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS). Horário - 21h45. Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). ATLÉTICO GOIANIENSE x ATLÉTICO PARANAENSE Atlético Goianiense - Márcio; Dida, Gilson, Jairo e Possato; Jair, Róbston, Wesley e Anaílson; Rômulo e Fábio Oliveira.Técnico: Artur Neto. Atlético Paranaense - Cléber; Nei, Danilo, Marcão e Michel; Alan Bahia, Erandir, Ferreira e Evandro; Pedro Oldoni e Alex Mineiro. Técnico: Oswaldo Alvarez. Árbitro - Sérgio da Silva Carvalho (DF). Horário - 20h30. Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).