Grafite faz dois gols e Santa Cruz goleia reservas do Grêmio por 5 a 1

Quis o destino que o Santa Cruz começasse e terminasse o ano de sua volta à Série A, no estádio do Arruda, no Recife, dando um pouco de alegria aos seus torcedores. Nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, goleadas por 4 a 1 sobre Vitória e Cruzeiro e até a liderança na tabela de classificação. Neste domingo, no último como mandante, mais um placar elástico - 5 a 1 no Grêmio, pela 37.ª e penúltima rodada da competição. Pena que no meio disso tudo o time não foi bem e tem de amargar o rebaixamento à segunda divisão nacional.

Com 31 pontos, o Santa Cruz deve mesmo terminar o Brasileirão na 19.ª e penúltima colocação. Isso porque tem três pontos a mais e um saldo de gols infinitamente maior que o lanterna América-MG (-19 a -34). No próximo domingo, se despedirá da Série A contra o São Paulo, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, às 17 horas.

Já o Grêmio, que foi ao Recife com um time todo reserva - até o treinador era reserva, já que Renato Gaúcho ficou em Porto Alegre e a equipe foi comandada pelo auxiliar James Freitas -, volta as suas atenções à decisão da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Na ida, em Belo Horizonte, ganhou por 3 a 1 e está perto do título. Pelo Brasileirão, em que é o oitavo colocado com 53 pontos, fecha o campeonato contra o Botafogo, no próximo domingo, também em casa, às 17 horas.

Uma das motivações para o Santa Cruz na última rodada será ajudar o centroavante Grafite, grande ídolo da torcida, a ser o artilheiro do Brasileirão. Neste domingo, depois de um primeiro tempo fraco, pernambucanos e gaúchos resolveram jogar e os gols saíram em profusão. Grafite fez dois, aos 3 e aos 42 minutos, e chegou a 13, apenas um a menos que Fred, do Atlético Mineiro.

Pouco depois que Grafite marcou o primeiro gol, o Grêmio conseguiu o empate com o atacante equatoriano Miller Bolaños, aos 7 minutos. O veterano Leo Moura fez o segundo do Santa Cruz, aos 15, em uma bola que entrou por pouco após defesa do goleiro Léo. Nos minutos finais, o time pernambucano abriu a sua artilharia e anotou mais três vezes para sacramentar a goleada - o lateral-esquerdo Roberto, aos 40, Grafite e o atacante Arthur, aos 44.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 5 x 1 GRÊMIO

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vítor, Neris, Luan Peres e Roberto; Derley, Léo Moura e João Paulo; Arthur, Keno (Pisano) e Grafite. Técnico: Adriano Teixeira.

GRÊMIO - Léo; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Wallace Reis e Iago; Guilherme Amorim (Moisés), Kaio e Negueba (Ty Sandows); Miller Bolaños, Pedro Rocha e Henrique Almeida (Batista). Técnico: James Freitas (auxiliar).

GOLS - Grafite, aos 3 e aos 42, Miller Bolaños, aos 7, Leo Moura, aos 15, Roberto, aos 40, e Arthur, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Derley, Keno e Leo Moura (Santa Cruz); Wallace Reis, Miller Bolaños, Guilherme Amorim e Kaio (Grêmio).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 13.795,00.

PÚBLICO - 2.227 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).