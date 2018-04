No Recife, Santa Cruz perde do Criciúma de virada e mergulha em crise

O Criciúma bateu o Santa Cruz por 2 a 1, de virada, em pleno estádio do Arruda, no Recife, nesta terça-feira, na partida que abriu a 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. Com o resultado, o time catarinense chega aos 29 pontos e se aproxima da briga pelo G-4 - a zona de acesso.

O Santa Cruz, com 23 pontos, segue em situação complicada em relação à briga contra o rebaixamento. Não vence há cinco rodadas e perdeu o seu quarto jogo seguido. O time pernambucano é o primeiro fora da zona da degola e está com dois meses de salários atrasados.

O jogo começou movimentado, com os dois times criando chances para abrir o placar, mas foi o Santa Cruz que aproveitou melhor as oportunidades que teve. Aos 28 minutos, em bela jogada de pé em pé passando por Ricardo Bueno e Yuri, André Luís recebeu sozinho na pequena área e só teve o trabalho de completar contra o gol vazio.

O fato curioso foi a comemoração do meia, que tentou pular uma placa de publicidade, calculou mal o salto e acabou machucando o joelho esquerdo. Ele foi atendido pelos médicos do clube e conseguiu seguir em campo após protagonizar o momento bizarro.

A resposta do Criciúma foi logo no primeiro minuto do segundo tempo. Silvinho tabelou com Alex Maranhão, passou no meio de dois adversários e marcou um lindo gol. Melhor no jogo, o visitante ainda virou aos 30 com mais um golaço. Erick Flores cruzou e Alex Maranhão completou de voleio para marcar o segundo e garantir a vitória fora de casa.

O Santa Cruz sentiu o golpe e mesmo na pressão não conseguiu evitar a derrota. Os poucos torcedores que foram ao estádio do Arruda vaiaram os jogadores. Um presente indesejável pra o técnico Givanildo Oliveira, que completou 69 anos nesta terça-feira.

O Criciúma só volta a campo no próximo dia 18, uma sexta-feira, quando recebe o Oeste no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 21.ª rodada da Série B. No dia seguinte será a vez do Santa Cruz enfrentar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 1 x 2 CRICIÚMA

SANTA CRUZ - Julio Cesar; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva e Yuri (Williams Luz); João Ananias (Júlio Sheik), Derley e André Luís; Bruno Paulo, Ricardo Bueno e Halef Pitbull (Thiago Primão). Técnico: Givanildo Oliveira.

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva (Nino), Edson Borges, Diego Giaretta e Márcio Goiano; Barreto, Jocinei (Alex Maranhão) e Ricardinho; Caio Rangel, Kallil (Erick Flores) e Silvinho. Técnico: Luiz Carlos Winck.

GOLS - André Luis, aos 28 minutos do primeiro tempo; Silvinho, a 1, e Alex Maranhão, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 39.920,00.

PÚBLICO - 4.308 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).