No retorno à elite, Goiás aposta no veterano Araújo

Aos 35 anos, Araújo voltou agora ao Goiás, clube onde marcou 136 gols entre 1997 e 2003. "Estamos embalados, motivados e querendo vencer", disse o veterano atacante, um dos líderes do elenco, ao lado do goleiro Harlei, de 41 anos.

Pelas experiências já vividas no clube, Araújo acredita que o atual momento do Goiás é parecido com a fase de 2003, quando formou o ataque com Grafite e Dimba. Outro que guarda boas recordações é o lateral-direito Vitor. "De fato, a nossa equipe é competitiva", disse o defensor de 30 anos.

Mesmo jogando fora de casa, o técnico Enderson Moreira arma o time do Goiás no ataque. Aposta no conjunto, no sistema tático 4-4-2 e na experiência do grupo que conquistou os títulos da Série B do Brasileiro de 2012 e do Campeonato Goiano de 2013.