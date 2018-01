No retorno de Dembélé, Barcelona empata com o Celta nas oitavas da Copa do Rei

Com o francês Ousmane Dembélé, mas sem Lionel Messi e Luis Suárez, o Barcelona esteve longe de ser brilhante nesta quinta-feira e só empatou com o Celta por 1 a 1, em Vigo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Ainda assim, o time catalão tem situação relativamente favorável para o confronto da volta. Pode até empatar por 0 a 0 na próxima quinta-feira, no estádio Camp Nou, em Barcelona, que se garantirá nas quartas de final da competição.

Se Messi e Suárez foram poupados para o duelo desta quinta-feira, Dembélé pôde comemorar o retorno aos gramados. Contratado como substituto de Neymar, o atacante francês sofreu uma ruptura no tendão do bíceps femoral do músculo esquerdo em setembro e estava fora desde então.

Sem ritmo, contudo, Dembélé começou no banco de reservas. E Paulinho era um dos poucos titulares em campo, ao lado de Busquets e Piqué. O desfigurado ataque, por exemplo, era formado por Denis Suárez, Aleix Vidal e José Arnáiz, do time B.

E, surpreendentemente, foi José Arnáiz quem abriu o placar. Logo aos 14 minutos, o Barcelona saiu em rápido contra-ataque, André Gomes fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para o atacante completar.

O Barcelona, então, diminuiu o ritmo. E o Celta pressionou até chegar ao gol de empate aos 31 minutos: após jogada bem tramada, Iago Aspas desviou cruzamento de carrinho, a bola acertou a trave e, na sobra, o meia-atacante Sisto bateu com força e no ângulo, com perfeição.

No segundo tempo, o jogo mudou novamente. O Barcelona encurralou o mandante e desperdiçou chances sucessivas - Busquets chegou a acertar o travessão aos 15 minutos. Dembélé ainda foi a campo aos 27, mas sentiu a falta de ritmo e pouco fez. Assim, o duelo terminou empatado.

Em outro confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final, o Leganés aproveitou o mando de campo e superou o Villarreal por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado pelo meia-atacante Nordin Amrabat, aos quatro minutos do segundo tempo.