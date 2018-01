No Rio, América derrota Fluminense Se no domingo o Fluminense sofreu com o forte calor para empatar com o Olaria, na estréia do Estadual, desta vez o campo encharcado por causa das chuvas que caem no Rio levou o Tricolor a ser derrotado pelo América, por 2 a 0, em Édson Passos, neste sábado. Desfalcado de vários jogadores, inclusive de Romário, o Fluminense não conseguiu se organizar em campo e sofreu com o melhor toque de bola do adversário. O confronto começou equilibrado e o América, por atuar em casa, conseguiu superar as dificuldades do gramado ruim. Aos nove minutos, o lateral-direito Guto fez boa jogada pela direita e cruzou para o atacante Josimar marcar o primeiro gol da pequena área. Apesar da vantagem no marcador, os atletas do América protagonizavam episódios engraçados, por causa das dificuldades extra-campo. Por exemplo, o experiente goleiro Wagner, de 34 anos, estreante no time, tentou explicar, em vão, o porquê de sua camisa não estar bordada com o escudo da equipe e o nome do patrocinador. Já o zagueiro Jorge Luiz tentou tampar com fitas adesivas o número 34 de seu short, já que sua camisa foi a de número 4. No segundo tempo, o América optou por atuar na defesa para assegurar a vitória. Com isso, o Fluminense impôs seu ritmo de jogo e ameaçou o gol do adversário com chutes defendidos por Wagner, além de ter acertado uma bola na trave. Mas, o dia era do América. Depois de suportar por toda a segunda etapa a pressão tricolor, em um rápido contra-ataque, aos 42 minutos, Guto chutou forte da entrada direita grande área e fez o segundo gol.