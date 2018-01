No Rio: Bota x Flu, em Edson Passos O clássico entre Botafogo e Fluminense, adiado da primeira rodada do segundo turno do Campeonato Estadual, finalmente acontece nesta quinta-feira, às 15 horas, no Estádio de Édson Passos. Essa será mais uma partida entre dois times grandes disputada fora do Maracanã. O técnico do Fluminense, Robertinho, tem vários desfalques, mas mesmo assim está otimista para o clássico. Ele não conta com o goleiro Murilo, com uma contusão na coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o Olaria, por 2 a 1, o lateral-direito Flávio, com dores musculares, e o atacante Agnaldo que está voltando de contusão e será poupado. O otimismo de Robertinho está na presença do atacante Magno Alves, que já marcou 19 gols na atual temporada e é o artilheiro da equipe. Além disso, ele está com 91 gols com a camisa tricolor. "Terei no máximo nove jogos para fazer os nove gols. Terá que ser um por jogo, em média." O Botafogo terá apenas um desfalque para a partida. O zagueiro Romeu pediu dispensa à diretoria para resolver problemas particulares. O técnico Abel Braga disse que o jogador pediu para não atuar e desmentiu que o motivo seria os salários atrasados. Com isso, Gilmar ganha a sua primeira chance no time titular. "Falta de ritmo não será um problema, já que eu vinha atuando pelo time reserva", disse Gilmar. "Quanto ao entrosamento, conheço todos os jogadores e os times A e B jogam no mesmo esquema tático."