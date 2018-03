No Rio, Botafogo e Flamengo decidem o Estadual para 78 mil

Por definição, uma final de campeonato já é histórica. Mas a decisão do Estadual do Rio de 2008 entre Flamengo e Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, terá importância extra. Vencedor da primeira partida por 1 a 0, o time rubro-negro joga por um empate para igualar a marca de 30 títulos estaduais do Fluminense. Já o time alvinegro quer a taça para coroar um trabalho de quase dois anos do técnico Cuca, que resgatou o orgulho dos torcedores mas ainda não conquistou um título pelo clube. "Fizemos a melhor campanha, mas nada disso adianta se não formos campeões", disse Cuca, reconhecendo a necessidade da conquista. "O primeiro tempo, o Flamengo ganhou. Ainda temos todo o segundo tempo por jogar". Em desvantagem matemática, o Botafogo deverá ter vantagem física, pois o rival esteve no México no meio de semana, em compromisso pela Libertadores, e não treinou um dia sequer para a decisão. Foi a única coisa que fez o Alvinegro, por sua vez. Uma longa semana exclusivamente de treinamentos para Cuca encontrar o time ideal para construir uma difícil margem de dois gols. "Não acredito que o Flamengo esteja em desvantagem. Fui jogador durante 20 anos; quando a maré é boa você quer jogar todo dia", argumentou Cuca. Ele não poderá contar com o goleiro Castillo e o lateral Triguinho, contundidos. Mas terá o meia Zé Carlos, o porta-voz do grupo na véspera da decisão. BOTAFOGO Renan; Alessandro, Renato Silva, André Luís e Zé Carlos; Leandro Guerreiro, Diguinho, Túlio e Lúcio Flávio (Fábio); Jorge Henrique e Wellington Paulista. Técnico: Cuca FLAMENGO Bruno; Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan; Cristian, Toró, Íbson e Renato Augusto (Kléberson); Marcinho e Souza. Técnico: Joel Santana Árbitro: Luís Antônio Silva dos Santos. Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 16 horas TV: Pay-per-view "Temos que deixar sangue no gramado", pediu Zé Carlos, que deverá jogar um pouco mais recuado. "É hora de colocar o batimento cardíaco além dos 100%." Com todos os ingressos do clássico vendidos - mais de 78 mil pagantes -, o Flamengo espera contar com o incentivo da maior parte do público e se agarra um pouco na tradicional relação de amor de sua torcida com o clube para superar o desgaste da viagem ao México. "Queremos o nosso 12º jogador na arquibancada, com todo entusiasmo", disse o técnico Joel Santana. Ele se despedirá da equipe após o jogo. Vai dirigir a seleção da África do Sul. Mas quer deixar sua marca na Gávea. "O título, aqui só pensamos nessa hipótese." Se por um lado o cansaço do time é uma realidade, há pelo menos um atenuante a favor do Flamengo: o meia Renato Augusto, ausente no domingo passado, se recuperou de contusão e pode ser escalado. É ele quem dá o toque de classe no setor mais carente da equipe - o dos armadores, responsáveis por passes mais caprichados para os atacantes. E Souza é um dos que mais torcem pela volta de Renato. Assim, teoricamente, pode ter a sua missão facilitada. E ele já avisou: se fizer um gol, vai comemorá-lo com uma dança ensaiada nos últimos dias. "Vamos esperar. Falar disso antes pode soar como deboche e não existe essa intenção. Respeitamos o Botafogo, mas nosso grupo está pronto para vencer de novo."