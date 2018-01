No Rio, Botafogo enfrenta o Olaria O Botafogo enfrenta neste domingo o Olaria, às 15 horas, no Estádio de Caio Martins, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O técnico Abel Braga escalou o time titular, mesmo a partida não tendo valor algum, porque a equipe já está classificada para o octogonal decisivo. A decisão do treinador tem por objetivo preparar a equipe para a disputa da próxima fase. Abel não pôde escalar o zagueiro Gilmar, que recebeu o quinto cartão amarelo e vai cumprir a suspensão automática. Para seu lugar, o treinador deve optar por Nenzão. Nas demais posições, o treinador vai manter o time que derrotou o Fluminense, por 2 a 0, na última rodada. O atacante Dodô tem presença garantida e é a grande esperança de gols do Alvinegro.