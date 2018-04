No Rio, Botafogo lança novo uniforme para a temporada

SÃO PAULO - Em evento realizado na manhã desta sexta-feira, no estádio João Havelange, no Rio, o Botafogo apresentou seu novo uniforme para a temporada. A camisa principal mantém o desenho tradicional, com listras brancas e pretas. As mudanças em relação ao uniforme anterior está nas mangas, totalmente pretas, e na gola, que mudou o formato e ganhou um detalhe em dourado.

Os uniformes número dois e três são branco e preto, respectivamente, contando com uma pequena faixa dourada na altura do peito e outra nos ombros. Estrelas em alto relevo se posicionam ao lado do símbolo do clube e da marca Puma, fornecedora de material esportivo do clube.

A estreia do fardamento está marcada para este sábado à noite, no jogo do Botafogo contra o Corinthians, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, a partida reúne na estreia os dois campeões estaduais deste ano.