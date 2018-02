No Rio Branco, técnico ainda faz contas para evitar a queda O técnico Ruy Scarpino ainda acredita na salvação do Rio Branco no Campeonato Paulista, embora o time esteja na penúltima colocação, com apenas 9 pontos. ?Ainda acho que dá. Os jogadores estão confiantes e eu também. Se ganharmos três jogos e empatarmos um, dá para escapar?, calcula o treinador. A conta de Scarpino é bastante otimista. Afinal de contas, faltam seis jogos para o fim da primeira fase do Paulistão, e, nos 13 jogos disputados até agora, o Rio Branco obteve duas vitórias, três empates e oito derrotas. E um dos jogos que faltam é contra o favorito São Paulo, no Morumbi. Grêmio Barueri Com exceção do zagueiro Anderson Marques, o Grêmio Barueri não terá desfalques para encarar o lanterna Santo André. O volante Bilinha e o meia Júlio César retornam ao time titular. O confronto acontece no domingo, no Estádio Vila Porto, em São Paulo. Paulista Para evitar espiões, o técnico do Paulista, Vagner Mancini, comandou treinamentos secretos nos últimos dias. Diante do Bragantino, o time de Jundiaí não vai ter apenas o lateral-esquerdo Eduardo, que está com um problema no pé. A partida será disputada nio Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, no domingo.