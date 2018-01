No Rio, Flu enfrenta o Americano O Fluminense tenta, neste sábado, se recuperar no segundo turno do Campeonato Estadual e obter uma vitória sobre o Americano, às 16 horas, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos. O técnico Robertinho continua testando os jovens jogadores do clube com o objetivo de aproveitá-los no octogonal decisivo da competição. Robertinho tem alguns problemas para escalar a equipe. O meia Roger mais uma vez desfalcará o Fluminense, já que o clube ainda não pagou seus salários atrasados. Além dele, desfalcam o Tricolor: o zagueiro Régis e o atacante Marco Brito, ambos com problemas no joelho, além do meia Alan, que foi punido com o quinto cartão amarelo na derrota para o Vasco, por 1 a 0, na última rodada e vai cumprir suspensão automática. Para a zaga, Robertinho contará com o retorno de César, já no meio-de-campo, ele escalará o jovem Eduardo ao lado de Andrezinho e, no ataque, Alex tem mais uma oportunidade. Na lateral-esquerda, Marciel é o titular, já que Júnior César continua contundido.