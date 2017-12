No Rio, um clássico cheio de história O clássico entre Flamengo e Botafogo reserva aos torcedores lembranças que nem de longe se assemelham à dura realidade do jogo deste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, quando as duas equipes vão entrar em campo com objetivos similares: vencer para não aumentar o risco de serem rebaixadas. E não é preciso voltar tanto no tempo para mostrar a dimensão, a tradição e a importância deste confronto, atualmente muito desprestigiado. Em 1992, diante de um Maracanã com mais de 140 mil torcedores, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro sobre um Botafogo repleto de estrelas e apontado como favorito. Na ocasião, o Flamengo era essencialmente formado por jogadores revelados nas categorias de base do clube, como Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Zinho, entre outros. E o Botafogo tinha um elenco que mesclava a explosão física de Renato Gáucho, a criatividade de Carlos Alberto Dias e a velocidade de Valdeir, apelidado de "The Flash". Neste período, o Brasileiro era decidido num sistema eliminatório (mata-mata) com dois jogos na grande final. No primeiro, ocorrido em 12 de julho, uma cena chocou a todos: parte da grade da arquibancada cedeu e quatro torcedores morreram. Após a confusão, que retardou o início do jogo, o Flamengo venceu o Botafogo, por 3 a 0, com gols de Júnior, em cobrança de falta, Nélio e Gaúcho. O quinto título nacional veio uma semana depois com empate por 2 a 2. Uma década depois, em 2002, sinal de novos tempos. Botafogo e Flamengo, sob séria ameaça de serem rebaixados no Brasileiro, se enfrentaram em situação similar à que vai ocorrer neste domingo. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0, gols de Zé Carlos e Iranildo, e ´empurrou´ o rival para a Série B. Os dois clubes não aprenderam a lição. Basta olhar a tabela de classificação a cinco rodadas do fim do Brasileiro de 2004 e constatar que o futuro pode ser muito complicado para Flamengo e Botafogo. Depende, principalmente, do resultado do clássico deste domingo.