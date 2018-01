No Rio, Vasco busca a liderança O Vasco tenta nesta quarta-feira assumir a liderança do Campeonato Estadual, enfrentando o Friburguense, às 20 horas, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. O técnico Evaristo de Macedo teve que desistir da idéia de usar os titulares somente em clássicos e em jogos em São Januário, por causa de pressões dos times considerados pequenos. Os clubes pequenos alegaram que seria mais justo os titulares vascaínos jogarem as partidas restantes do segundo turno da competição. O Vasco aceitou o pedido. Porém, o time não atuará completo. O atacante Romário ficará ausente porque se recupera de problemas musculares. Já o zagueiro João Carlos e o meia Léo Lima sentem dores no tornozelo esquerdo e foram vetados. Além disso, o volante Rodrigo Souto foi convocado para a seleção sub-21. Para a zaga, Evaristo escalará Leonardo Valença, enquanto Alex Oliveira e Haroldo entram no meio-campo e Souza no lugar de Romário.