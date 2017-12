No RS, juiz tenta mudar data de audiência para não perder estreia do Grêmio no Mundial

Em função da estreia do Grêmio no Mundial de Clubes nos Emirados Árabes, no dia 12 de dezembro um juiz da Comarca de Vera Cruz, na região do Vale do Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul, propôs adiar a realização de uma audiência de instrução marcada para a hora do jogo. Porém, a repercussão fez o juiz Marcelo da Silva Carvalho voltar atrás e manter a sessão.

+ Luan brinca e já prevê marcação forte de Edílson em Cristiano Ronaldo

Campeão da Libertadores, o clube tricolor aguarda o vencedor de Pachuca, do México, e Wydad Casablanca, do Marrocos, que se enfrentam no sábado, para disputar a semifinal do Mundial, marcada para 15h (horário de Brasília) da terça-feira da semana que vem.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Devido à importância do jogo, o juiz considerou que as partes envolvidas, tanto advogados quanto testemunhas, inclusive ele próprio, podem ser gremistas ou colorados com interesse direto no resultado da partida, e determinou o adiamento da audiência para janeiro de 2018.

“Às partes, advogados e testemunhas que podem ser Gremistas ou Colorados, aqueles torcedores e estes em tese secadores, não os posso privar, nem a mim, de com o olho no trabalho e outro em uma tv, assistirmos o jogo do Grêmio na semifinal do Mundial agendado para o dia 12/12/2017 na parte da tarde. Assim rogo vênia às partes, advogados e testemunhas e redesigno a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 22/01/2018, às 15h, cabendo às partes comparecer acompanhados de suas testemunhas já arroladas. Caso haja servidor público arrolado ou policiais, requisitá-los. Intimem-se”, determinou Marcelo da Silva Carvalho.

Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) confirmou que a audiência será realizada durante a tarde da terça-feira, 12, na Comarca de Vera Cruz. A Corte gaúcha, informou, porém, que o magistrado não irá se manifestar sobre o caso.

Na audiência, será discutido um processo de cobrança envolvendo uma empresa de seguros. Na sentença, o juiz havia remarcado novo encontro para o dia 22 de janeiro de 2018. No entanto, após a sentença ter viralizado na internet, o magistrado voltou atrás e manteve a realização da audiência para a próxima terça. O processo tramita desde 2015 na Justiça.