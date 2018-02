No sacrifício, Kaká entra na decisão Vale tudo para o São Paulo ganhar o Campeonato Paulista do Corinthians. Até correr risco com Kaká. Mesmo sentindo fortes dores na coxa direita, o jogador entrará em campo hoje, às 18h05, no Morumbi. A aposta altíssima vale para o time de Oswaldo de Oliveira tentar conseguir sair na frente na primeira partida da decisão e reconquistar a auto-estima da torcida, desanimada com as seguidas decepções nos último anos. Leia mais no Jornal da Tarde