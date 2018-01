No salto com vara, bela dupla se destaca Karla Rosa da Silva e Michaela Heitkotter têm 18 anos e são do salto com vara. Karla bateu o recorde brasileiro adulto e sul-americano juvenil na quinta-feira, com 4,02 m; Michaela é considerada uma promessa pelo técnico Elson Miranda. Belas e graciosas, vêm da ginástica olímpica e agora arrancam gritos e suspiros das arquibancadas do atletismo. Karla está no esporte há dois anos - quando criança, dos 6 aos 10, era ginasta na Academia Yashi, uma das mais conceituadas do País. "O Elson sempre levava o pessoal que ele treinava lá e um dia me chamou para conhecer a modalidade. E me disse: se um dia desistisse da ginástica, que telefonasse para ele." Michaela estava há dois meses treinando ginástica por diversão, na mesma academia, quando Elson a convidou para ver um treino do salto. "Meus pais não gostaram nem um pouco quando eu disse que queria praticar salto com vara. Minha mãe tinha feito ginástica; meu pai foi do automobilismo. Achavam perigoso, mas o Elson insistiu, até que eles cederam. Hoje, estão acostumados." "Eu precisava de atletas com os membros superiores fortes. Por isso buscava na academia de ginástica", diz Elson. "Além disso, quando salto eu tenho noção de como estou no ar. Só que na ginástica os aparelhos não se movem", emenda Karla, que se diz desestimulada com o índice de 4,30 m para o Pan de São Domingos. "Há três meses quebrei uma vara e fiquei bloqueada a partir daí. Antes disso já saltava 4,15 m nos treinos, sem dificuldades." Chance - O treinador pede uma chance à atleta: "Ela devia ir ao Pan para brigar por um quarto lugar. É assim que se cresce: quando se dá oportunidade. O índice é muito puxado, muito desistimulante para ela. As pessoas deviam enxergar que isso não beneficia a modalidade." Campeões nesta sexta-feira: 400 m, Anderson Jorge dos Santos (45s69) e Geisa Munis Coutinho (51s55); lançamento do dardo: Leryn Franco, do Paraguai (53,09 m); salto com vara: Luke Eric Walker, dos Estados Unidos (5,25 m); 1.500 m: Fabiano Peçanha (3min40s29) e Juliana Santos de Azevedo (4min19s16); 4X100 m feminino: BM&F (44s23); 3.000 sobre obstáculos: Fernando Alex Fernandes (6min46s06) e Michelle Barreto Costa (10min30s86); heptatlo: Elizete Gomes da Silva (5.202 pontos); salto triplo: Keila da Silva Costa (13,68 m); lançamento de martelo: Mário Luís de Almeida Leme, 73,32 m; marcha atlética 20 quilômetros.