No Santos, a ordem é assistir à Copa Depois de comandar treinamento nesta quinta-feira, o técnico Emerson Leão dispensou a equipe dos treinos da desta sexta-feira pela manhã, para que todos os jogadores possam assistir à partida entre França e Senegal, primeiro confronto da Copa do Mundo da Coréia/Japão. "São jogos importantes, que todos devem assistir, a fim de aprender alguma coisa", disse, depois de comandar treinamento objetivando aperfeiçoar as finalizações e as jogadas aéreas. Nesta quinta-feira, o lateral-direito Maurinho, que vinha atuando no Etti-Jundiaí, sendo contratado por empréstimo até dezembro pelo Santos, foi apresentado à equipe durante os treinamentos no CT Rei Pelé. O atleta de 23 anos, que iniciou a carreira no Fernandópolis, em 1997, com passagens pelo Ituano e Rio Preto, onde jogou como meia, antes de se transferir para o Etti, deslocando-se novamente para a lateral, por recomendação do técnico Giba, mostrou-se bastante animado com a transferência para a Vila Belmiro. "Jogar no Santos é o sonho de todo jovem e para mim não está sendo diferente", disse, destacando que vai se empenhar ao máximo para mostrar um bom futebol.