No Santos, Dênis substitui Pedro na decisão do Paulista O técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou nesta sexta: Dênis vai ser o titular na lateral-direita contra o São Caetano no domingo, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Pedro, que atuou a maior parte do Estadual como titular, perdeu a posição. Segundo Luxemburgo, o motivo do afastamento é de ordem técnica, mas pode ter sido agravado por um carrinho com força excessiva dado por Pedro no lateral-esquerdo Kléber, durante treino coletivo realizado na quinta-feira à tarde, sob chuva intensa. Após o carrinho, os dois jogadores bateram boca e Luxemburgo interveio para separá-los. Mesmo assim, Kleber seguiu reclamando. Nesta sexta, Dênis começou o coletivo entre os titulares. Pedro começou no time reserva, mas saiu com 10 minutos de treino. Segundo o médico Carlos Braga, "foi apenas uma dorzinha", que "não impede que ele viaje para São Paulo". Mas Vanderlei Luxemburgo garante que a opção por Dênis é puramente técnica. "Ele já vinha jogando muito bem, depois passou por uma cirurgia para se tratar de uma contusão no joelho. Agora que está bom, é natural que recupere a posição. Ele pode render bem ou não, é uma aposta." Pedro participou de 13 jogos pelo Paulista, cinco pela Libertadores e marcou três gols. Dênis jogou nove vezes pelo Estadual, cinco pela competição continental e ainda não marcou nesta temporada. Dênis garante que está totalmente recuperado da lesão e pronto para recuperar de vez a posição. "É difícil falar do Pedro, foi uma opção do treinador e eu vou fazer de tudo para colaborar", declarou. E, falando sobre si mesmo na terceira pessoa, explicou: "O Dênis vai atacar e defender. Ajudar lá atrás e subir para deixar os companheiros na cara do gol." No ataque, Luxemburgo mantém Rodrigo Tabata ao lado de Marcos Aurélio. Rodrigo Tiuí fica no banco. "O Tabata conquistou seu espaço com boas atuações", justificou o treinador. "Contra um time como o São Caetano, ele [Tabata] é importante porque prende bem a bola no ataque", elogiou Cléber Santana.