No Santos, Júlio Sérgio luxa dedo O goleiro Júlio Sérgio levou um susto no treino desta terça-feira. Ao defender uma bola, seu dedo mindinho esquerdo ficou preso no chão e sofreu deslocamento. Atendido imediatamente pelo médico Antônio Carlos Taira, foi levado a uma clínica para fazer uma radiografia. Não houve fratura, apenas uma luxação. ?Infelizmente, é uma rotina na vida de um goleiro", disse o técnico Emerson Leão. Júlio Sérgio espera voltar aos treinos ainda esta semana e revelou que a imobilização de seu dedo foi uma precaução. Circulou também na Vila Belmiro a notícia de que o zagueiro Preto estaria sendo negociado por empréstimo para o São Paulo. Leão disse que desconhece a negociação. ?Não ouvi e nada me foi comunicado", disse o treinador, que acrescentou. ?Eu também tenho interesse em alguns jogadores do São Paulo, como o Júlio Batista; podemos trocar."