No Santos, Oswaldo de Oliveira tenta consertar a defesa antes da final

SANTOS - David Braz se defendeu das críticas que recebeu por ter falhado, com Arouca, no lance do gol da vitória por 1 a 0 do Ituano, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. O zagueiro deu entrevista nesta terça-feira à tarde no CT Rei Pelé e voltou a assumir os erros que resultaram nos dois gols do Penapolense, que por pouco não derrubaram o Santos nas semifinais, mas dividiu com o time todo a responsabilidade pelo tropeço de domingo, no Pacaembu.

"Abandonamos a agressividade na marcação. É aquilo que o Cícero falou. O Ituano é uma equipe bem treinada pelo Doriva, mas o gol e a derrota foram mais em consequência de nossos erros do que por méritos do deles", afirmou o zagueiro, que justifica as falhas defensivas da equipe nos dois últimos jogos. "Nossa melhor defesa é o ataque e como o Santos é um time muito ofensivo, às vezes ficamos muito expostos lá atrás."

Oswaldo de Oliveira tem motivos de sobra para se preocupar com os seguidos problemas defensivos do time e tem apenas uma saída para procurar fechar os buracos do meio de campo para trás: escalar um volante de marcação - Alison ou Alan Santos - para proteger a entrada da área e, em alguns momentos, funcionar como um terceiro zagueiro. Como o capitão Edu Dracena e Gustavo Henrique passaram por cirurgia de joelho e só voltam a treinar após a Copa do Mundo, sobraram apenas três zagueiros no elenco: Neto e David Braz, os mais experientes, e Jubal, que começou bem como titular, perdeu a posição por se mostrar inseguro em alguns jogos.

ATAQUE

Mas, os problemas do time não se limitam ao bloco defensivo. Embora ainda esteja devendo uma atuação à altura dos seu prestígio de goleador e dos R$ 42 milhões investidos na sua contratação, Leandro Damião vai continuar no time.

Após a derrota do domingo, Oswaldo desconversou sobre o fraco desempenho do atacante, alegando que é difícil analisar o comportamento de jogadores após uma derrota. "Vamos ter outra oportunidade e se ele jogar bem e fizer gol, muda tudo. Importante é reconhecer a capacidade do jogador", avaliou o atacante do Santos.