No Santos, Paulo César realiza sonho - Depois de ficar 18 meses no Paris Saint-Germain, sem muitas chances de jogar, o lateral Paulo César decidiu voltar ao futebol brasileiro. Por isso, aceitou o convite do Santos e se apresentou nesta quinta-feira ao clube. E disse estar realizando um sonho, desde que começou no futebol, há 10 anos, no Nacional-SP. ?Sempre pretendi jogar num time grande de São Paulo?, revelou o jogador de 25 anos. Paulo César contou ter enfrentado problemas no PSG, principalmente com o técnico Vahid Haliihodzic. "Não houve uma cumplicidade tática entre eu e o treinador. Ele acha que eu não me adapto à tática e ao estilo de jogo dele, mas procurei trabalhar o máximo possível para mostrar que podia me adaptar desde que ele me desse confiança", afirmou o lateral, feliz por voltar ao País. "Existem algumas coisas na Europa que a gente tem de ter a cabeça muito fria para suportar." Ex-jogador do Fluminense, Paulo César segue nesta sexta-feira para Paris. Mas na segunda-feira já estará de volta ao Brasil. Ele só começa a treinar com os novos companheiros do Santos no retorno das férias, no dia 5 de janeiro. Elogios - Apesar de admitir que não havia indicado a contratação de Paulo César, o técnico Emerson Leão aprovou o nome quando ele lhe foi sugerido. "Foi uma oportunidade que surgiu. Foi muito rápido e até uma surpresa, porque ele não estava na lista", disse o treinador do Santos. "Ele vem para jogar na lateral-direita, mas com característica de jogar também na esquerda, posição em que ele teve uma excelente passagem. É um atleta múltiplo, de fácil adaptação."