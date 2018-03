No Santos, preocupação com Robinho Leão chegou a suspeitar que o tratamento para fortalecer os músculos de Robinho, tratamento à base de suplementação alimentar e creatina, pudesse estar atrapalhando o futebol do sei ?bailarino?. Durante um coletivo, o técnico chamou o auxiliar Pedro Santilli e perguntou: ?Você não acha que as pernas do ?neguinho? estão ficando mais finas? O melhor é suspender esse tratamento.? Como o Santos vem fazendo seguidas viagens e disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro simultaneamente, o médico Carlos Braga e o fisiologista Cláudio Pavanelli acharam melhor interromper o programa que visa transformar Robinho em um super-atacante. Leia mais no Jornal da Tarde