No Santos, uma dupla sintonizada O São Paulo vai jogar com seu ataque completo amanhã, na Vila Belmiro, e isso promete mais trabalho para a dupla de zaga do Santos. Depois de cumprir suspensão automática, André Luís, 23 anos, volta ao time do Santos e terá, junto com Alex, 20 anos, o trabalho de segurar os perigosos atacantes são-paulinos. Eles se dão bem e até são confundidos pelos narradores de jogos. Mas os dois são bem diferentes. Alex é introvertido, fala baixo e só o necessário. Já o gaúcho André Luís é alegre e sempre cumprimenta os jornalistas com o "tchê", expressão que se espalha no CT Rei Pelé quando ele passa. A questão disciplinar também separa os dois atletas: Alex é extremamente disciplinado, evita sempre cometer faltas e são raras as vezes em que é advertido com o cartão amarelo. Com o vermelho, nunca, garantindo a ele a fama de "gigante bonzinho". André Luís volta e meia se mete em alguma confusão ou falta mais violenta e acaba, colecionando cartões amarelos e vermelhos. Tanto que acaba de cumprir mais uma suspensão automática por ter sido expulso na partia contra a Inter de Limeira, quando seu time goleava o adversário por 5 a 1. Dentro de campo, porém, formam uma dupla sintonizada. Os dois mantêm uma grande expectativa para o clássico de amanhã e André Luís espera um jogo nervoso e difícil. "Com certeza, é uma decisão e temos que vencer para ficar com a vaga". Acha que, "apesar de o São Paulo ter uma equipe muito perigosa", o Santos tem condições de chegar a um bom resultado. "Já atuamos diversar vezes contra esse adversário e temos condições de vencer, desde que a gente erre menos". Alex acha que a derrota na quarta-feira para a Portuguesa Santista não irá influenciar seu time no clássico. "É um jogo muito diferente, vai ser extremamente disputado porque só a vitória interessa aos dois times". Quanto ao topeço contra a Portuguesinha, foi objetivo: "foi um resultado inesperado, mas não marcamos e nem jogamos naquela partida; sábado vai ser diferente".