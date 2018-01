No São Caetano, só especulações As especulações continuam ganhando destaque no São Caetano. Até agora, nada é confirmado no clube, que pode perder seus principais jogadores e sofrer, de novo, profundas mudanças no seu elenco. Até agora, somente dois nomes reforçam a lista de reforços. O volante Marco Aurélio, dispensado do Palmeiras, pode ser a primeira contratação do time para 2003. Além dele, o meia Alexandre, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro, também deve se transferir para o Estádio Anacleto Campanella. Por outro lado, o goleiro Sílvio Luis, o zagueiro Daniel e os volante Claudecir e Magrão provavelmente deixarão o time. Os dois primeiros interessam ao Cruzeiro, enquanto os outros dois pertencem ao Palmeiras, que os quer de volta. A diretoria garante que pretende manter todo o elenco, porém o mais provável, é que o time passe por mais uma profunda reformulação. Assim como aconteceu nas últimas duas temporadas.