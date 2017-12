No São Caetano, título não é utopia Nairo Ferreira de Souza é diretor do Deplan (Departamento de Planejamento) da Prefeitura de São Caetano do Sul. Mas só ficou conhecido em todo o Brasil como o presidente do São Caetano. Ele assumiu o cargo há sete anos e levou o clube duas vezes às finais do Nacional e duas vezes à Libertadores - numa delas, chegou à final. Agora, às vésperas do 14º ano do clube, Nairo sonha com o salto definitivo: um título que o iguale aos grandes clubes de São Paulo. E para isso, já trabalha pensando em 2004. Agência Estado - Qual a prioridade do São Caetano para 2004? Nairo Ferreira de Souza - Nossa prioridade é manter o Tite no São Caetano. Já estamos conversando há tempo e a possibilidade que ele fique é de 99 por cento. AE - O senhor tem certeza de que chegará à Libertadores? Nairo - É muito provável que o time consiga chegar, nos três jogos que faltam. Principalmente porque o último será contra o Inter, em casa, um adversário direto pela vaga. AE - O fato de ter perdido a Libertadores em casa para o Olímpia (2002) significa que você ainda tem uma conta a acertar. Nairo - Evidentemente. Nós perdemos aquela final para o Olímpia três vezes em 45 minutos. Ganhamos o primeiro jogo por 1 a 0, depois saímos na frente, deixamos eles empatassem o que foi a primeira derrota; depois eles viraram o que eu considero como a segunda derrota. E, finalmente, perdemos nos pênaltis que foi a derrota definitiva. Hoje estamos muito mais bem preparados, mais experientes e podemos ganhar uma competição dessa. AE - Que falta esse título faz ao São Caetano? Nairo - Muita falta. Esse título seria muito importante para nós. Nossa torcida iria crescer. O verdadeiro torcedor do São Caetano é o garoto de nove ou dez anos. Aqui mesmo na cidade, todo mundo torce para Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. E o São Caetano é apenas o segundo time. Nós precisamos de um título para ter uma torcida própria. AE - Assim o São Caetano seria um time grande? Nairo - O São Caetano já é grande. O que nós não temos é a tradição de um São Paulo, Corinthians, Santos ou Palmeiras. Mas vamos ter. AE - O São Caetano troca muitos jogadores e está sempre bem. Qual o segredo? Nairo - Planejamos com antecedência. Já observamos jogadores da Série B, do Criciúma, Fortaleza e Juventude que deverão vir para cá. Os jogadores têm de ter a nossa cara. Somos um time família com muita dedicação e sem nenhuma estrela.