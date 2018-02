No São José, Danrlei pega Grêmio pela 1.ª vez no Olímpico O Grêmio enfrenta o São José de Porto Alegre, neste sábado, na abertura do segundo turno do Grupo 2 do Campeonato Gaúcho. Desta vez, a grande atração da partida não será qualquer jogador do time, mas o goleiro adversário, o veterano Danrlei. O goleiro volta ao Olímpico pela primeira vez depois de ser afastado do clube, em 2004 - quando era ídolo da torcida pelos dez títulos importantes que conquistou - e de ter rodado pelo Fluminense, Atlético Mineiro e Beira-Mar, de Portugal. Danrlei, que ainda se diz gremista, terá chance de mostrar trabalho. O ataque do time da casa quer voltar à média de três gols por jogo esquecida na quarta-feira, quando o time empatou sem gols com o Deportivo Cúcuta, pela Copa Libertadores da América. O técnico do Grêmio, Mano Menezes, só tem um problema para escalar o time. O atacante Douglas está contundido. Everton e Aloísio disputam a vaga. O time lidera seu grupo no Campeonato Gaúcho, com 22 pontos. O São José é o sexto colocado, com oito pontos. Neste sábado também jogam, pela Chave 1, Ulbra (12 pontos) x Gaúcho (3 pontos).