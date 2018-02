No São Paulo, festa só para ídolos O Pacaembu vai voltar no tempo domingo, quando o time do São Paulo entrar em campo para enfrentar o Palmeiras, pela 11ª rodada do Brasileiro. Ídolos de um passado recente terão seu nome gritados pela Torcida Independente. Nada de Rogério Ceni, Luís Fabiano ou Cicinho. Será a vez de Zetti, Raí, Müller e Cafu. Foi a forma que a torcida encontrou para protestar contra a eliminação na Copa Libertadores. Mais que um protesto, o ato traz em si uma dura constatação, segundo Marcos Lopes, de 26 anos, o Quinho, diretor de marketing da torcida. "Nós não temos mais ídolos. Não pode ser considerado ídolo quem não ganha títulos. Esses jogadores de hoje não ganharam nada e não merecem homenagem. Vamos gritar os nomes dos últimos ídolos verdadeiros do São Paulo". Além dos gritos, a torcida levará faixas amarelas com inscrições como: "Dentre os grandes és o primeiro? e ?Suas glórias vêm do passado", citações irônicas com base na letra do hino do clube. A opção por abandonar manifestações mais violentas - quem não se lembra da chuva de pipocas do ano passado? - é uma homenagem a Cuca. "Nós achamos que ele não tem culpa por essa situação, e não queremos atrapalhar a vida dele. Vamos fazer apenas o nosso papel de torcedores de um time que não tem ídolos. Só isso". Em seu site oficial, a Torcida Independente tem criticado muito jogadores como Rogério Ceni e Luís Fabiano. E mostram também que há outro motivo para os protestos. Eles reclamam muito que a diretoria não aceitou levar um representante da torcida - sem gastos, é lógico - a Manizales para incentivar o time contra o Once Caldas. "Nossa diretoria precisa ser mais séria. Tem de parar com visita de modelos ao clube (referência a Ana Hickman, que levou uma série de modelos para um jogo beneficente contra jogadores), deixar de levar cantor com o time só porque é amigo do Rogério Ceni (fala de Nando Reis, que viajou a Quito na derrota por 3 a 0 para a LDU) e contratar bons jogadores, para vencer a Libertadores", reclama Quinho. A idéia de homenagear os ídolos de 92 e 93 agradou a Pintado, volante do time campeão mundial em 92. "Eu me sinto emocionado. Os jogadores devem aproveitar isso para ganhar mais ânimo e não para se abaterem. Os campeões têm de crescer nessa hora. Tenho certeza de que eles farão isso". Ronaldão, zagueiro do São Paulo nas duas conquistas mundiais, acha que a manifestação pode atrapalhar ainda mais o time. "É importante dar os parabéns à torcida porque abandonou manifestações violentas. É muito ruim. Mas acho que isso pode atrapalhar. Tenho o maior respeito pelos atuais jogadores do São Paulo e sei que precisam de calma para recuperar o seu melhor futebol". Zetti, ex-goleiro do São Paulo e atual técnico do Guarani, não quis falar sobre o protesto, mas sim homenagear Rogério Ceni. "Ele tem toda a minha admiração. É um grande jogador, deveria estar na Seleção Brasileira e não merece isso". A diretoria do São Paulo terá uma reunião com o técnico Cuca para definir os possíveis reforços do time. Rondón, atacante do Deportivo Táchira, é uma opção. Alê, Rafinha e Flávio, dos aspirantes, podem ter chance no time titular.