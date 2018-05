No São Paulo, Oscar quer nova chance na Libertadores

Considerado uma das promessas do São Paulo, o meia Oscar tem motivos para comemorar a temporada 2009. Apesar da fraca campanha do time no ano, o jogador fez sua estreia na Copa Libertadores com apenas 17 anos e ganhou chances na equipe titular tanto sob o comando de Muricy Ramalho quanto no de Ricardo Gomes.

Veja também:

São Paulo confirma acerto com Marcelinho Paraíba

"Foi um ano bom. Tive a felicidade de atuar mais, enfrentar partidas difíceis, ganhar mais experiência. O Ricardo procurou me dar algumas oportunidades, que foram importantes para o meu crescimento", celebrou o são-paulino, que entrou em campo na Libertadores, no jogo contra o Independiente Medellin. "Com certeza essa pequena participação também me ajudará muito no futuro".

Mais experiente, Oscar agora quer mais oportunidades no time titular durante a competição continental. "Todo jogador sonha em disputar uma Libertadores e eu com apenas 17 anos fiz minha estreia. Espero que no ano que vem, mais maduro e com mais confiança, eu consiga participar de forma mais ativa, ajudando o São Paulo a conquistar o título", comentou, confiante.