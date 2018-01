No São Paulo, Rojas foge da imprensa Roberto Rojas leu, após o treino de hoje, algumas reportagens publicadas em jornais de São Paulo, como faz diariamente. Não gostou nada de saber que seu cargo está ameaçado e que uma eventual derrota para o Corinthians deverá provocar sua demissão, fato corriqueiro no meio do futebol. O treinador, porém, não quis enfrentar a situação e, em vez de atender aos jornalistas e falar sobre a difícil fase do São Paulo, preferiu esconder-se. ?Eles (jornalistas) escrevem o que querem?, esbravejou para colegas do clube, depois de dizer que não iria conversar com os repórteres presentes no CT. Atitudes como essa não são bem digeridas pela diretoria. Juvenal Juvêncio, o responsável pelo futebol, disse, antes de efetivá-lo como treinador, que Rojas precisaria melhorar sua retórica, trabalhar um pouco mais a parte de marketing. Em sua opinião, esse aspecto tem de ser levado em conta, afinal, o chileno é o comandante de um grupo. Rojas, no entanto, tem dificuldade até para falar o português correto. Ontem, por exemplo, trocou o verbo desenvolver por desarrollar ? palavra da língua espanhola. Sua atitude em relação à imprensa não é surpreendente para quem o conhece. Ele não esconde de ninguém que tem trauma desde o episódio da fogueteira, em 1989, quando simulou um machucado durante o jogo entre Brasil e Chile. A mídia dos dois países, na ocasião, bombardeou o então goleiro do Chile. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que não admitia trocá-lo antes do fim de seu contrato, já não descarta mudança na comissão técnica. Uma derrota para o Corinthians significará sua saída ? e, mesmo com a vitória, Rojas corre risco. Só não será imediatamente se não houver ninguém para substituí-lo. E, na quarta-feira, a equipe tem partida importante contra o The Strongest, na Bolívia, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Embora neguem, Gouvêa e Juvêncio já pensam em nomes de treinadores. Certo é que, se houver troca, o novo profissional assinará contrato apenas até o fim do ano. Os problemas no São Paulo não são poucos. E Rojas dá sinais de que não está seguro nas decisões. Hoje, o time não fez coletivo e os jogadores mostraram desconhecimento sobre o esquema tático a ser utilizado no clássico de domingo. ?Estou pronto para jogar, mas não sei em que posição?, declarou o curinga Gustavo Nery, que não atua há mais de um mês, por causa de contusão. Júlio Santos e Adriano devem perder a posição entre os titulares e Alexandre e Carlos Alberto têm chance de entrar na equipe. Gustavo Nery será escalado no meio-de-campo e Luís Fabiano pode ser o único atacante. Kleber está suspenso e Diego Tardelli e Rico não vêm agradando.