No São Paulo, Valdívia promete superar desconfiança e espera fazer 'até gol feio'

O meia-atacante Valdívia, sexta contratação do São Paulo para a temporada, reconheceu nesta sexta-feira, em sua apresentação no CT da Barra Funda, que chega com desconfiança por parte do torcedor tricolor. Bem-humorado, o jogador disse estar confiante e espera um ano diferente para ele e para o novo clube.

"Eu vim um pouco desacreditado, mas a diretoria e a comissão técnica e os jogadores confiam em mim, e agora preciso fazer gols e jogar", disse o atleta. "Não vou chegar jogando, vou brigar pelo espaço. Espero ajudar muito o São Paulo nesse ano. Estou acostumado a fazer golaço, mas aqui eu quero fazer até gol feio."

O jogador, que contou ser tricolor desde a infância por influência de familiares, diz estar vivendo um sonho. "Quando eu era criança meus primos me incentivaram a torcer para o São Paulo, então sempre tivesse carinho. Estou vivendo um sonho. Que seja uma caminhada muito boa."

Valdívia reconheceu que, até aqui, viveu seu auge da carreira no Internacional antes da lesão no joelho esquerdo em 2015, e que trabalha para retomar sua melhor forma. "Ano passado, tive uma temporada boa, os gols não acabaram saindo tanto, mas minha função tática eu ajudei muito. Agora é trabalhar e pensar positibo, mentalizar coisas boas. Vai ser um ano diferente para mim e também para o São Paulo."

"A lesão é sempre ruim, ainda mais porque foi no meu auge, fazendo gols, eu estava muito bem", lembrou o jogador. "Fiquei um ano parado, mas já estou há um ano e meio jogando. Agora estou treinando mais, trabalhando a parte física. Hoje me sinto muito bem, sem dor e o trabalho no Reffis do São Paulo vai ser muito bom para mim."

Contratado a pedido do técnico Dorival Junior, Valdívia reconheceu que a indicação do treinador dá mais confiança para os treinos, e prevê que será útil para o time atuando pelas pontas. "O Dorival ter me indicado dá confiança, mas também mais resposabilidade. Vou ter que mostrar nos treinos que etou bem e posso jogar. Me destaquei jogando pelas beiradas e acho que vai ser uma boa. Mas também posso ir mais para o meio, vou estar preparado."

Valdívia chega no São Paulo depois das contratações do goleiro Jean, do zagueiro Anderson Martins, dos meias Diego Souza e Nenê, e do atacante Tréllez. Além deles, o volante Hudson e o lateral-esquerdo Reinaldo retornaram de empréstimo, e o clube acertou a contratação definitiva de Edimar e Jucilei, que já estavam no clube.