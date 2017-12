No seu centenário, Flu busca título No ano de seu centenário, o Fluminense tenta chegar ao título do Campeonato Estadual, enfrentando o Bangu, às 17 horas, no Maracanã, na decisiva partida pela semifinal da competição. O Tricolor é o único time grande do Rio que continua na disputa, já que Flamengo, Vasco e Botafogo foram eliminados. O outro confronto será entre Americano e Friburguense. O técnico do Fluminense, Robertinho, vai poder escalar o volante Marcão, que foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O jogador havia sido expulso na vitória do Tricolor sobre o Flamengo, por 4 a 1, na última rodada do Octogonal do Estadual. Robertinho ainda tem dúvidas sobre a escalação dos jogadores de meio-de-campo. Os volantes Marcão e Fabinho estão garantidos, mas o treinador não sabe se mantém o esquema com três atacantes ou se volta a utilizar o tradicional, com dois meias armadores. Outra dúvida do técnico é o zagueiro Maurício, que ainda sente dores na coxa esquerda. Caso o jogador não tenha condição de atuar, a opção é a escalação do zagueiro César.