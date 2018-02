No sufoco, Bayern avança na Alemanha Com um gol do meia Ballack, aos 35 minutos do segundo tempo, o Bayern de Munique derrotou o Erzgebirge Aue, da 2ª Divisão, por 1 a 0, fora de casa, e avançou à terceira fase da Copa da Alemanha. O Stuttgart, no entanto, decepcionou ao ser eliminado com a derrota para o Hansa Rostock por 3 a 2. Outros resultados desta quarta, também pela segunda fase da competição: Arminia Bielefeld 2 x 1 Energie Cottbus, Hamburgo 3 x 2 Bayer Leverkusen, Hertha Berlim 3 x 0 Borussia Moenchengladbach, Kickers Offenbach 2 x 1 Karlsruhe, Munique 1860 3 x 2 Duisburg e Osnabruck 2 (2) x (4) 2 Mainz.