No sufoco, Brasil passa pelo Peru no Sul-Americano sub-20 A seleção brasileira voltou a cometer os erros da estréia no Campeonato Sul-Americano sub-20, contra o Chile, mas ainda assim, na base do sufoco, conseguiu sua segunda vitória na competição. O aniversariante Lucas, que já havia marcado o primeiro gol, garantiu os três pontos ao desviar um cruzamento aos 46 minutos do segundo tempo e decretar o placar de 2 a 1 sobre o Peru, na noite desta terça-feira. Final perfeito para comemorar o aniversário de 20 anos do gremista, mas que não esconde a péssima atuação da equipe do técnico Nelson Rodrigues. O Brasil lidera o Grupo A com seis pontos, dois a mais que o Paraguai. A Bolívia, com um jogo a menos, tem um ponto, e Chile e Peru, este também com uma partida a menos, ainda não pontuaram. As três primeiras seleções classificam-se para o hexagonal final. A seleção começou o jogo dando a impressão de que desencantaria. Logo aos oito minutos, o gremista Lucas recebeu de Leandro Lima na área e tocou na saída do goleiro Reyes: 1 a 0, rápido e sem dificuldade. Apesar da vantagem, o time brasileiro cometia os mesmos vícios do primeiro tempo da estréia, contra o Chile: muitos passes errados no meio-de-campo, falta de velocidade e participação apática dos laterais Amaral e Carlinhos. O agravante foi a má colocação da dupla de zaga, formada pelos cruzeirenses Eliézio e Thiago Heleno. Aos 33 minutos, o peruano Esmodes recebeu entre os dois e desviou do goleiro Muriel para empatar. O técnico Nelson Rodrigues trocou no intervalo o apagado centroavante Edgar por Alexandre Pato, um dos destaques do primeiro jogo. Mas nem o brilho individual do atacante do Inter quebrou o marasmo da equipe brasileira, que literalmente achou o gol da vitória nos acréscimos, quando Lucas desviou um cruzamento de Carlinhos. O próximo compromisso dos peruanos será nesta quinta-feira, diante do Paraguai. O Brasil folga na rodada e só volta a campo no sábado, para enfrentar a Bolívia. Ficha técnica: Brasil 2 x 1 Peru Brasil: Muriel; Amaral, Eliézio, Thiago Heleno e Carlinhos; Roberto, Lucas, Willian (Tchô) e Leandro Lima; Fabiano Oliveira (Luiz Adriano) e Edgar (Alexandre Pato). Técnico: Nélson Rodrigues. Peru: Reyes; Huerta, Zambrano, Reyes e Ramos; Cárdenas, Ismodes, Espejo e Flores; Allende e Elias (Rey). Técnico: J. L. Pavoni. Gols: Lucas, aos 8 minutos, e Esmodes, aos 33 do primeiro tempo; Lucas, aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro: Samuel Haro (Equador). Cartões amarelos: Elias, Zambrano, Thiago Heleno e Espejo. Local: Estádio 2 de Mayo, em Pedro Juan Caballero (Paraguai)