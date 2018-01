No sufoco, Caxias recebe Botafogo em casa Em 22º lugar na classificação da série B do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, o Caxias enfrenta o vice-líder Botafogo nesta terça feira às 20h30, em Niterói, pela 19ª rodada. O técnico José Galli Neto espera surpreender o adversário nos contra-ataques e tentar uma vitória que daria força à equipe contra o rebaixamento. O problema do Caxias está no ataque. O centroavante Marcelo Carioca, que atuou cinco jogos pela equipe e marcou seis gols, deixou o clube na semana passada com destino ao Marítimo, de Portugal. Com isso, o meia Luciano Rosa foi deslocado para o ataque. O seu companheiro será Eduardo ou Gabriel.