No sufoco, Corinthians passa pelo Fortaleza O Corinthians não terá de fugir dos torcedores indo para Belo Horizonte. Depois dos vexames seguidos, o time conseguiu a façanha de empatar nesta quarta-feira no Ceará com o Fortaleza por 1 a 1 e se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil ? enfrentará o Vitória. Com o resultado, Oswaldo de Oliveira sobreviveu no cargo de técnico. Domingo é o Atlético Mineiro, no Mineirão, pelo Brasileiro. Ameaçado de demissão depois dos seguidos vexames, Oswaldo apostou nos seus jogadores mais experientes. Entraram Rogério e Marcelo Ramos e foram despachados Coelho e Jô para o banco. A equipe também se livrou de Rodrigo, que nada conseguiu produzir de útil desde que foi contratado. O treinador equilibrou o fragilizado time com o vigor de Wendel e Fabinho na intermediária. Os empolgados torcedores cearenses lotaram o Castelão para apoiar a equipe que estreava Hélio dos Anjos como treinador. Aproveitando-se dos traumas corintianos, o Fortaleza começou melhor. O time usava triangulações e chutes de longe. Fábio Costa foi obrigado a fazer grandes defesas em chutes dos rodados Lúcio e Aguinaldo. Aos poucos, o Corinthians foi saindo da sua intermediária e passou a atacar. Embora faltasse convicção nos arremates, era um alívio ver os zagueiros adversários preocupados com a movimentação de Marcelo Ramos e as entradas de surpresa de Piá e até Renato. O primeiro tempo foi igual, equilibrado. Um progresso para o time paulista. ?Estamos bem. Só precisamos melhorar na finalização?, dizia, feliz, Marcelo Ramos. A sua felicidade iria aumentar no início do segundo tempo. Aos 10 minutos, Gil fez excelente jogada pela linha de fundo e cruzou na cabeça de Marcelo Ramos: 1 a 0, Corinthians. Só que cinco minutos depois o Fortaleza reagia. Depois de uma falta inexistente de Ânderson, a bola foi na cabeça de Ronaldo Angelim, que ajeitou para Rinaldo. Ele driblou como quis Váldson e chutou forte: 1 a 1. O maior mérito do Corinthians foi o equilíbrio. Oswaldo melhorou a marcação na intermediária. Sua intenção era proteger a área. O Fortaleza, pressionado, buscou a virada. Mas o time errava em forçar pelo meio, facilitando a missão corintiana. Ânderson e Fernandão foram expulsos por trocarem empurrões. Para aumentar o tom de drama, o árbitro Antônio Hora anulou corretamente um gol do Fortaleza aos 47 minutos. Ronaldo Angelim ajeitou com o braço antes de chutar para as redes. Fábio Costa ainda salvou arremate de Daniel aos 48. O Corinthians estava classificado.