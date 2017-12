No sufoco, Portuguesa volta a vencer A Portuguesa voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, após quase um mês. Na noite desta sexta-feira, derrotou o Ceará por 1 a 0, no Canindé, em São Paulo. A última vitória havia acontecido no dia 8 de julho, sobre o CRB, 3 a 0, no próprio Canindé. O placar apertado foi conquistado com um gol de pênalti, cobrado pelo meia Cléber, ainda no primeiro tempo. Com este, o jogador chegou à marca dos oito gols na competição. Mesmo com a vitória, a torcida da Lusa protestou. O Ceará, ainda na zona de rebaixamento, esteve perto de fazer o gol de empate, em vários momentos. A Portuguesa subiu para a quarta colocação, com 27 pontos e o Ceará permaneceu na 19.ª posição, com 17 pontos. O curioso é que os dois técnicos deixaram o campo satisfeitos. "Nosso time estava um pouco nervoso pela necessidade de vencer. Mas o importante foi a resultado", disse Giba, da Portuguesa, acreditando que faltam mais cinco pontos para garantir uma vaga na segunda fase. Do lado do Ceará, Valdir Espinosa viu motivo para ficar contente com seus jogadores. "Jogamos bem e assim a gente pode sair das últimas posições." O time cearense iniciou assustando a Portuguesa no primeiros minutos, armando boas jogadas ofensivas. A partida, porém, mudaria de curso quando o atacante Reinaldo Aleluia foi expulso, logo aos 20 minutos, ao dar um carrinho. Quatro minutos depois, a Lusa conseguiria o seu gol, na cobrança de pênalti cometido pelo goleiro Adilson sobre Oliveira. O meia Cléber cobrou e marcou. "A gente começou o jogo mal. Temos que melhorar muito", analisou Cléber na saída para o intervalo. Não foi isso, no entanto, o que aconteceu. A expulsão de Almir logo no início do segundo tempo, deixou ambos os times com dez atletas. O Ceará teve maior posse de bola no segundo tempo e criou boas oportunidades. Recuada, a Lusa nem mesmo conseguia encaixar bons contra-ataques, mas conseguiu, ao menos, segurar o resultado que a deixa próxima da classificação, restando cinco rodadas para o final da primeira fase.