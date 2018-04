No sufoco, Santos empata com Bragantino em 2 a 2 pelo Paulista

O Santos arrancou um empate com o Bragantino por 2 a 2, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chadid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O resultado fez o time do interior chegar aos três pontos, na 14.ª posição. Já os santistas alcançaram os 7 pontos, mantendo a liderança na tabela de classificação.

O Santos entrou em campo para defender a ponta e ratificar os 100% de aproveitamento na temporada. A equipe tinha a seu favor o talento de Neymar aliado aos bons reforços de Cícero e Renê Júnior, contratações que já haviam demonstrado resultado neste início de ano, além do argentino Montillo. Este, inclusive, teve atuação destacada na partida.

Forte atuando em casa, o Bragantino havia feito dois jogos contra o Santos no estádio desde a última derrota: empatou por 2 a 2, no Paulistão de 2009, e venceu por 2 a 1, no Estadual de 2011. Neste domingo, justamente no local, a equipe do interior buscava a primeira vitória na competição, na qual somava dois pontos com dois empates. Quase conseguiu. Apesar de estar ganhando por 2 a 1 até o último minuto, a cobrança de pênalti de Neymar acabou com a alegria da equipe do interior.

O JOGO

O primeiro tempo foi acirrado, mas a atitude mais ofensiva do Bragantino era evidente. Logo nos primeiros minutos, Léo Jaime arriscou de fora da área em um rebote do escanteio, acertando a bola no travessão de Rafael Cabral. O Santos não ficou para trás e, aos 10 minutos, quase marcou com André, que tocou no canto direito de Rafael Defendi, mas a bola foi para fora.

As duas equipes estavam empenhadas em chegar na área adversária, mas o time da casa conseguiu avançar mais vezes e criar melhores oportunidades de gol. Aos 22 minutos, após cruzamento de Diego Macedo, Cícero quase marcou contra: ele desviou de cabeça e a bola acertou o travessão. O lance empolgou o Bragantino, que marcou em seguida com uma cobrança de escanteio de Diego Macedo. Raphael Andrade desviou de cabeça no canto direito do goleiro Rafael e abriu o placar.

Neymar e Montillo apareceram várias vezes em belas tabelas, mas a zaga dos donos da casa se manteve implacável. Não foi à toa que Neymar sofreu seis faltas na primeira metade do jogo. Além de ir bem na marcação, o Bragantino ainda assustou aos 33 minutos, quando Diego Macedo fez uma linda jogada pela direita. Ele driblou dois adversários e deixou Léo Jaime na cara do gol, mas o camisa 11 desperdiçou a grande chance de ampliar a vantagem. Onze minutos depois, Neymar cobrou uma falta com categoria, mas não conseguiu empatar.

Os times voltaram sem mudanças para o segundo tempo, mas o Santos entrou determinado a fazer o gol. Montillo apareceu aos 5 minutos, roubando a bola e partindo em velocidade. Ele tocou na medida para Cícero, pela esquerda, que bateu de canhota, no cantinho, igualando o marcador. O ponto animou a equipe, mas também despertou a fome de bola dos donos da casa.

Foram menos de 15 minutos para os mandantes abrirem vantagem com um golaço de Diego Macedo, que chamou Guilherme Santos para dançar pela direita, fez fila na zaga do Santos e bateu de esquerda no alto. Logo depois, ainda no calor do gol, Malaquias partiu em velocidade pela direita. Sem ângulo, ele chutou forte para o gol, mas só conseguiu um escanteio. O enfrentamento entre os times continuou acirrado, ambos apertaram a marcação, mas o Santos começou a aparecer mais.

Aos 38 minutos, Neymar cobrou uma falta e quase empatou. A bola acertou as redes, mas pelo lado de fora. A partir daí a equipe da Baixada Santista se mostrou determinada a empatar. A postura ofensiva tomou conta dos santistas e, aos 45, eles conseguiram o famigerado pênalti. Neymar tocou para Miralles, que sofreu falta de Kadu. A estrela santista cobrou e não deu outra: empate em Bragança Paulista no último minuto do jogo.

BRAGANTINO 2 x 2 SANTOS

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Kadu, Raphael Andrade e Carlinhos; Diego Macedo, Neto, Preto, Léo Jaime e Geandro; Malaquias e Lincom. Técnico: Mazola Júnior.

SANTOS - Rafael; Bruno Peres, Neto, Durval e Guilherme Santos (Felipe Anderson); Renê Junior (Pinga), Arouca, Cícero e Montillo; Neymar e André (Miralles). Técnico: Muricy Ramalho.

GOL - Raphael Andrade, aos 27 minutos do primeiro tempo; Cícero, aos 5, Diego Macedo, aos 19, e Neymar (pênalti), aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Preto, Diego Macedo, Serginho e Geandro (Bragantino); Renê Júnior e Montillo (Santos).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

CONFIRA LANCES DO JOGO -

SEGUNDO TEMPO -

48min -

Fim de jogo em Bragança Paulista!! Bragantino e Santos terminam empatados em 2 a 2.

47min - Neymar tenta pela esquerda, chega perto, mas é travado e perde a bola.

45min - GOOOOOOOOOOOLLLLL do Santos!! Neymar empata para o time da Baixada Santista com cobrança de pênalti em chute certeiro no canto esquerdo do goleiro.

44min - Pênalti! Neymar lança para Miralles que sofre falta de Kadu.

43min - Alteração no Bragantino: sai Preto e entra Robertinho.

42min - Cartão amarelo: Montillo leva cartão por falta em cima de Malaquias.

41min - Bragantino puxa contra-ataque com Léo Jaime que lança para Lincom, de cara para o gol, mas é desarmado e cai. Jogador pede falta, mas juiz manda seguir.

40min - Neymar arranca com velocidade, dribla dois, puxa para o pé direito, mas no meio de dois, chuta fraco. Bola sobra na área, Montillo tenta, mas defesa chuta para longe.

39min - Preto levanta a torcida, que grita olé, depois que de dar um chapéu em Neymar.

38min - Neymar cobra outra falta de bola parada, mas ela vai para fora e passa perto do ângulo direito do Bragantino.

37min - Mais uma falta em cima de Neymar. Jogador avança na grande área, cai no meio de dois e pede falta.

36min - Neymar cobra falta, mas bola passa alta por cima do gol.

34min - Cartão amarelo: Geandro leva o cartão amarelo depois de parar arrancada de Neymar com falta dura.

34min - Santos sai jogando e tenta marcar o contra-ataque.

32min - Cartão amarelo: Serginho leva o quinto cartão do jogo, quarto para o Bragantino, depois de marcar falta em lance sem bola em cima de Neymar.

Outros jogos - Botafogo marca o primeiro gol e empata o jogo contra o Fluminense em clássico carioca.

31min - Alteração no Santos: entra o Pinga, sai Renê Júnior.

31min - Alteração no Bragantino: entra Thiago Santos, sai Diego Macedo.

30min - Felipe Anderson arranca, toca para Neymar que está em posição legal, mas antes de chutar é desarmado muito perto do gol.

29min - Malaquias tenta chute de longe, mas goleiro pega com facilidade.

27min - Cartão amarelo: Renê Júnior leva o quarto cartão do jogo, o primeiro para o Santos.

27min - Neymar recupera a bola, puxa para meio, fica no meio de três e perde a bola. Ele cai, mas juiz não dá falta e jui manda seguir.

26min - Santos tenta pela direita com Montillo, mas ele cruza alto e bola sai pelo outro lado.

24min - Arouca rouba a bola e Miralles tenta puxar o contra-ataque, mas perde a bola.

Outros jogos - Botafogo-SP faz segundo gol e abre 2 a 0 em cima do São Bernardo.

23min - Alteração no Santos: sai Guilherme Santos e entra Felipe Anderson.

21min - Bragantino segue no ataque e assusta o Santos! Malaquias chega pela direita, chuta forte e obriga Rafael a se esticar para fazer uma defesa difícil.

20min - Cartão amarelo: Depois de marcar o gol Diego Macedo tira a camisa e leva o terceiro cartão do jogo.

19min - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL do Bragantino!!! Diego Macedo marca um golaço! Jogador começa no meio de campo, dribla três jogadores, chega na pequena área e chuta direto para o gol.

18min - Neymar dribla, segue pela área, toca para Miralles, mas Kadu corta.

Outros jogos - Mogi Mirim marca o terceiro e sai na frente do XV de Piracicaba: 3 a 2.

16min - Alteração no Santos: entra Miralles e sai André.

14min - Alteração no Bragantino: entra Serginho e sai Carlinhos.

14min - Juiz para o jogo para que Carlinho, que estava caído, seja atendido. Em dividida com Renê Júnior, ele sentiu a canela.

12min - Diego Macedo levanta a torcida ao dar chapéu em Montillo, que marca a falta.

11min - Bragantino tenta pelo lado direito, mas lançamento acaba sendo cabeceado torto e sai.

9min - Cartão amarelo: Preto, capitão do Bragantino, leva o segundo ca~rtão do jogo depois de falta em cima de Neymar.

8min - Santos sai no contra-ataque, mas defesa de Geandro segue firme em Neymar.

Outros jogos - XV de Piracicaba marca segundo gol e empata com o Mogi-Mirim: 2 a 2.

5min - GOOOOOOOOOOLLLL do Santos!!! Cícero empata com o Bragantino! Montillo rouba a bola, dribla, segue disparado e toca para Cícero na entrada do gol, que manda direto para o fundo da rede.

3min - Santos sai jogando em contra-ataque, Neymar lança na esquerda para Guilherme, mas defesa faz o corte.

1min - Juiz marca falta do Bragantino em cima de Montillo. Santos segue jogada pela esquerda, Guilherme chuta de longe, mas bola passa longe do gol e não assusta o goleiro.

0min - A bola volta a rolar em Bragança Paulista! Santos e Bragantino recomeçam a partida válida pela 3.ª rodada do Campeonato Paulista.

PRIMEIRO TEMPO -

45min - Juiz apita e termina o primeiro tempo em Bragana Paulista. O Bragantino sai de campo para o intervalo vencendo o Santos por 1 a 0.

Outros jogos - Fluminense faz 1 a 0 em cima do Botafogo em clássico carioca.

44min - Neymar cobra falta e bate direto para o gol, mas a bola passa pela direta do gol do Bragantino.

44min - Cartão amarelo: Carlinhos leva o primeiro cartão do jogo por falta em cima de Neymar.

42min - Neymar é vaiado pela torcida. Recebe de Arouca e chuta forte para o gol, mas bola passa muito acima do gol do Bragantino.

41min - Juiz marca falta de Diego Macedo em Neymar.

39min - Bragantino chega melhor na defesa e sai em novo contra-ataque.

37min - Neymar faz tabela com Montillo, chuta forte, mas bola bate em Carlinhos. Santos tenta de novo e Carlinhos barra novamente.

35min - Santos chega na velocidade. Em jogada rápida, Neymar vem pelo meio de campo, lança para Bruno Peres, mas ele não consegue chutar. Arouca recupera, gira no meio de três e acaba perdendo a bola.

34min - Depois de cobrança de falta, Neto cabeceia, mas bola passa pelo goleiro e sai.

33min - Lance muito perigoso!! Diego Macedo faz linda jogada, dança na frente de dois zagueiros, dribla, lança para Léo Jaime de cara com o gol, mas ele chuta para fora e perde um belo gol para o Bragantino.

32min - Neymar cobra falta e lança bola para dentro da área, mas ela sobra e acaba saindo.

Outros jogos - Mogi-Mirim marca gol e iguala com o XV de Piracicaba.

30min - Montillo dá passe para André, mas chuta mal e não marca.

28min - Montillo tenta pelo meio, mas é desarmado, pede falta, mas juiz manda seguir.

27min - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL do Bragantino! Raphael Andrade abre o placar. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro sobe sem defesa e marca para o Bragantino.

26min - Santos perde a bola e Bragantino segue em disparada no contra-ataque, mas Lincoln chuta forte e bola passa longe por cima do gol do Santos.

25min - Neymar recebe pelo meio e tenta armar jogada contra Cícero.

24min - Juiz apita falta de Malaquias sobre o Neymar.

22min - Bragantino cobra escanteio, Cícero cabeceia e bola estoura na trave quase fazendo um gol contra.

19min - Guilherme faz falta em Carlinhos. Jogador do Santos tenta dar chapéu, não consegue e acaba chutando adversário quando ele está caído.

18min - Malaquias tenta contra-ataque, mas juiz apita e marca o impedimento.

17min - Neto e Bruno Peres armam o jogo pela direita.

15min - Bragantino cobra falta na grande área e a bola assa direto por todo mundo e acaba indo para linha de fundo.

13min - Neymar chega pela esquerda, se aproxima do gol, mas chuta fraco e goleiro defende.

Outros jogos - Marcelo Macedo faz 1 a 0 para o Paulista contra o União Barbarense.

10min - Santos passa perto!! Montillo começa a jogada, lança para Neymar que joga para André, mas chute não entra.

9min - Bragantino chega perto de novo! Depois de jogada pela direita, bandeira marca o impedimento.

8min - Neymar faz torcida levantar com drible no meio de campo. Jogada continua com Montillo e Arouca, mas defesa tira a bola do campo de ataque do Santos.

7min - Léo Jaime tenta chegar ao gol do Santos, mas bandeira marca o impedimento. Santos arma contra-ataque.

5min - Lincom é atendido em campo depois de falta do zagueiro Neto, do Santos.

Outros jogos - XV de Piracicaba abre o placar contra o Mogi-Mirim.

3min - Lance perigoso! Léo Jaime chuta forte de longe e bola bate no travessão do Santos.

3min - Bragantino ataca mais uma vez, novamente pela direita com Malaquias.

1min - O Bragantino tenta jogada pela direita, o atacente Malaquias tenta de cabeça, mas a bola passa perto do gol.

0min - Depois de um minuto de silêncio em respeito às vítimas da trágedia em Santa Maria, o Santos dá o primeiro toque na bola.

0min - Começa o jogo entre Santos e Bragantino em Bragança Paulista! O time de Neymar entra em campo de camisa listrada em preto e branco com calção preto e o Bragantino usa uniforme branco.

Local: Estádio Nabi Abi Chedid/ Bragança Paulista

Árbitro: Raphael Claus

Bragantino: Rafael Defendi, Carlinhos Mateus, Raphael, Kadu, Diego Macedo, Geandro, Preto, Neto, Léo Jaime, Malaquias, Lincom

Santos: Rafael, Bruno Peres, Neto, Durval, Guilherme Santos, Renê Júnior, Arouca, Cícero, Montillo, Neymar, André