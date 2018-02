No Sul, Corinthians joga toda sua história em 90 minutos

Desde que a CBF resolveu finalmente acabar com as viradas de mesa, os clubes grandes não têm a quem recorrer. Quem cair para a Segunda Divisão vai disputar a Segunda Divisão. Clubes místicos e tradicionais como Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG e Grêmio tiveram de passar por esse vexame. Por mais títulos que conquistem, ninguém apaga essa mancha. Mancha que fica. Não como disputar a Taça de Prata em 1982, que pouca gente lembra. Agora a queda é de verdade. É isso que assusta presidente, técnico, jogadores e principalmente torcedores corintianos neste domingo. Se o time perder para o Grêmio em Porto Alegre e Goiás ou Paraná conseguirem resultados positivos contra Internacional ou Vasco, o Corinthians será rebaixado mesmo. É a triste herança da parceria com a MSI e da administração Alberto Dualib. O clube que teve o elenco de R$ 150 milhões em 2005, hoje se ressente, e muito, das ausências de Iran, Gustavo Nery e, principalmente, do velho Finazzi. "Pode ser a partida mais triste da história moderna do Corinthians. Não podemos deixar que o nosso torcedor passe por essa vergonha. Vamos ter de dar a vida para o nosso time não cair. A vida. Ficar na Série A vale mais do que um título de Brasileiro", resume Vampeta. "Vai ser tudo ou nada. Nós não teremos outra chance. Ou damos tudo nessa partida, nesses noventa minutos ou vamos nos arrepender para o resto da vida", admite Felipe. A dramaticidade marca o jogo. Não há meio termo. Ou será o céu ou inferno. E justo contra um adversário que ainda nutre esperança de chegar à Taça Libertadores da América. "Pegar o Grêmio precisando ganhar de toda a maneira para ainda sonhar com a Libertadores torna tudo ainda mais difícil. Precisamos nos superar, mostrar do que somos capazes para nós mesmos", discursa o técnico Nelsinho. "Perdemos a chance de escapar ganhando do Vasco na nossa casa, no Pacaembu. Agora temos de mostrar a nossa força com tudo contra: torcida, pressão psicológica. A hora é mostrar quem merece vestir a camisa do Corinthians", afirma. Justo ele, que foi o primeiro treinador a fazer o clube mais popular de São Paulo campeão brasileiro em 1990, terá a missão de salvar a equipe do vexame maior. "Essa conta não é só nossa. Pelo contrário. Estamos tendo de colher o que não plantamos", diz, irritado, o novo presidente Andres Sanches. Grêmio Marcelo Grohe; Patrício, William, Léo e Bustos; Eduardo Costa, Sandro Goiano, Diego Souza e Tcheco; Marcel e Tuta Técnico: Mano Menezes Corinthians Felipe; Zelão, Betão e Fábio Ferreira; Amaral (Vampeta), Moradei, Carlos Alberto, Lulinha e Éverton Ribeiro; Arce e Wilson (Clodoaldo) Técnico: Nelsinho Baptista Árbitro: Alício Pena Júnior (MG) Estádio: Olímpico Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo e Band Ele se refere aos seguidos erros que aconteceram no clube.Enquanto a diretoria do Corinthians sofria inúmeras denúncias de desvio de dinheiro, o futebol e o torcedor foram os grandes prejudicados. O Corinthians deu vexame no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Mas a vergonha maior, que todos pretendem fugir, é o rebaixamento. Os números mostram a fragilidade da equipe neste Brasileiro: em 37 partidas, o time conseguiu vencer apenas dez vezes. Empatou 13. Perdeu 14. Marcou apenas 39 gols e tomou 49. Uma campanha pífia. "Não quero nem falar em sorte. Os problemas do Corinthians foram muitos outros para chegar onde chegou. Só posso falar que sem organização não se consegue nada a não ser derrotas no futebol moderno", diz Nelsinho. Para a partida decisiva contra o Grêmio, o treinador se vê forçado a apostar na vontade do fraco time que tem nas mãos. Nelsinho sabe que o empate pode ser salvador. Ele acredita em uma vitória do Internacional diante do Goiás, mesmo em Goiás. No máximo um empate. E também no Vasco contra o Paraná - o empate também serve para os planos corintianos. Por seus cálculos não perder para o Grêmio pode significar a Série A. Então, o Corinthians tentará marcar muito na intermediária. Buscar o 0 a 0. É um risco? É um risco. Mas ele não se atreve a apostar no ataque. Isso ficou claro quando decidiu fazer um treinamento secreto no sábado. "Sem o Finazzi, nós perdemos o nosso artilheiro e também a referência no ataque. Vamos ter de buscar na velocidade, na aplicação de todos a compensação, os gols. Eu confio no Arce e quem atuar ao seu lado. Aliás, essa será uma das dúvidas que faço questão de levar até momentos antes da partida", afirmou o técnico. Nelsinho está entre a (pouca) habilidade de Wilson e a (pouca) presença de área para cabecear de Clodoaldo. É o que tem.