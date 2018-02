No Sul, defesa é prioridade no Náutico O Náutico enfrenta o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre, consciente da pressão do adversário e da torcida, que promete lotar o estádio Olímpico na estréia do quadrangular final do Brasileiro da Série B. A orientação do técnico Roberto Cavalo aos seus jogadores é de focar na marcação e sair rápido nos contra-ataques, uma vez que o Grêmio irá com tudo para o ataque. O grupo pernambucano tem um esquema definido, apresentou o melhor ataque, em termos de número de gols, nas fases anteriores e vai lutar, no mínimo, por um empate.