Figueirense e Ponte Preta empatam sem gols pela 3ª fase da Copa do Brasil

Assim como aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Ponte Preta fizeram uma partida muito fraca tecnicamente nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O placar sem gols reflete o que os dois times fizeram ao longo dos 90 minutos: quase nada. O técnico Argel Fucks fez a sua reestreia na equipe catarinense, dois dias após deixar o Internacional.

A partida de volta está marcada para o próximo dia 27, uma quarta-feira, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Quem ganhar se garante nas oitavas de final da Copa do Brasil e o eliminado vai disputar a Copa Sul-Americana. Um empate com gols classifica o Figueirense, enquanto que um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e os dois times praticamente não criaram lances de perigo. Wellington Paulista recebeu de Rhayner e chutou de primeira, mas Thiago Fernandes defendeu com segurança. Nos minutos finais, Dodô recebeu na entrada da área e bateu colocado. A bola passou raspando o travessão de João Carlos, que apenas acompanhou.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, os dois times realizaram poucas jogadas ofensivas, tanto que a torcida começou a perder a paciência a partir dos 30 minutos da etapa final. Na melhor oportunidade do jogo, Rafael Moura recebeu de Jocinei e soltou a bomba, mas a bola passou raspando a trave de João Carlos, já batido no lance. A Ponte Preta se preocupou apenas em se defender e Thiago Rodrigues foi mero espectador.

Neste fim de semana, ambos jogam pela 15.ª rodada do Brasileirão. O Figueirense vai receber a Chapecoense, no domingo, ás 16 horas, em Florianópolis, enquanto que a Ponte Preta vai pegar o Santos, no sábado, às 18h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.