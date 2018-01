No Sul, Inter e 15 decidem o gaúcho Inter e 15 de Novembro de Campo Bom são os finalistas do Campeonato Gaúcho deste ano. As definições aconteceram na rodada deste domingo, a terceira de uma competição de um turno só, onde o Inter venceu o São Gabriel por 3 a 1, em São Gabriel, ficando com 7 pontos ganhos no seu grupo contra seis do Juventude, que derrotou o Esportivo por 4 a 2, em Bento Gonçalves. Os gols do Inter foram de Fernando Baiano, Carlos Miguel e Alexandre, descontando João Pedro. No outro grupo o 15 de Novembro, mesmo com a derrota de 2 a 1 para o Pelotas, ficou com a vaga na decisão, beneficiado pela derrota do Guarani de Venâncio Aires para o Grêmio por 1 a 0, gol de Fábio Baiano. Os gols do Pelotas foram de Bebeto e Michel Bastos, enquanto Sandro Sotille, marcou para o 15 de Novembro. O primeiro jogo da final será no estádio Sadi Schmidt, em Campo Bom, na quarta-feira, dia 29, e o segundo, no Beira-Rio, dia 2 de junho. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), no entanto, poderá alterar o local da primeira partida, já que o Sadi Schmidt é muito acanhado, com capacidade para apenas 4 mil torcedores.