No Sul, Nelsinho começa a montar o Corinthians para decisão

O técnico Nelsinho Baptista começa a montar nesta sexta-feira o time do Corinthians para a decisão contra o Grêmio, no Olímpico, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo treina no campo do Internacional, em Porto Alegre. Veja também: Felipe defende antecipação da viagem para Porto Alegre Torcida corintiana esgota estoque de medalhas de São Jorge Classificação Calendário / Resultados Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? Para pegar os gremistas, Nelsinho terá problemas. O meia Dentinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e não poderá jogar. Para o seu lugar, o técnico deve escalar o atacante Wilson. O lateral Gustavo Nery continua com dores na coxa esquerda e sequer acompanha o grupo no Sul. Ele fica em São Paulo para realizar tratamento. Para sua vaga, Nelsinho tem duas opções: Éverton Ribeiro e Carlão. Outro que segue fora é Iran, que também está machucado. Suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o atacante Finazzi também não jogo - o clube, no entanto, não desistiu de ter o veterano goleador e entrou com um pedido para tentar reverter a punição. Em contrapartida, o Corinthians terá o retorno de dois atletas: o volante Moradei e o zagueiro Zelão, que estavam suspensos contra o Vasco. Eles ocupam as vagas de Bruno Octávio e Fábio Braz, respectivamente. Para escapar do rebaixamento sem depender de outros resultados, o Corinthians precisa vencer o Grêmio. Se empatar, o clube terá de torcer para que o Paraná não vença o Vasco, em São Januário, e o Goiás não ganhe do Internacional, no Serra Dourada. O jogo entre Corinthians e Grêmio acontece neste domingo, às 16 horas.