No Sul, Ponte Preta busca a reabilitação contra um desesperado Internacional

Depois de sofrer três derrotas seguidas e despencar na tabela de classificação, a Ponte Preta tenta retomar a sua boa campanha no Campeonato Brasileiro. O início da arrancada nas últimas quatro rodadas pode ser diante do Internacional, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada. Para o técnico Eduardo Baptista, o que mais preocupa é a condição do adversário, ameaçado pelo rebaixamento.

"O Inter está numa situação extremamente difícil. Então eles vão entrar em campo para o jogo da vida, pressionando e apoiados por mais de 30 mil torcedores. Nós vamos ter que encarar isso, com responsabilidade e também personalidade para mostrar o nosso jogo", resumiu o técnico, deixando bem claro como ele espera encontrar o clima em Porto Alegre.

Em relação ao seu próprio time, Eduardo Baptista tem preocupação pela falta de finalização. Ele acha que a equipe está criando chances, mas está desperdiçando. Citou, inclusive, o último jogo diante do Santos, quando fez 1 a 0 no primeiro tempo e levou a virada na etapa final. "Nós fizemos o gol e tivemos outras chances. Não se pode perder gol diante de um time tão qualificado", alertou.

Mas o time campineiro não vai com sua melhor força. Mesmo porque algumas peças vão ter chances nestas últimas rodadas. É o caso do lateral-esquerdo Breno Lopes, que vai ocupar a vaga de Reinaldo, que nem viajou com a delegação - tem vínculo com o São Paulo e deve voltar ao Morumbi em 2017.

Outro que deve ganhar uma chance é o volante Matheus Jesus, que atuaria ao lado dos também volantes João Vitor e Wendel. A opção mais ofensiva seria o meia Thiago Galhardo, que também treinou nos últimos dias. O volante Maycon, mesmo sem treinar, viajou com a delegação, embora só tenha voltado da seleção brasileira sub-20 na última terça-feira.

Mas para compensar o reforço na marcação, o técnico ensaiou a volta do atacante Felipe Azevedo, pelo lado direito, no lugar de Rhayner, muito útil na recomposição e que está negociando a sua renovação de contrato. Azevedo tem cinco gols e ficou muito tempo fora do time por uma lesão crônica no tornozelo direito - foram 12 rodadas. Agora ele está de saída para o exterior. Neste jogo vai atuar ao lado de William Pottker, com 12 gols, e vice-artilheiro da competição.

A missão é esquecer as três derrotas seguidas para São Paulo (2 a 0), Sport (1 a 0) e Santos (2 a 1) e buscar posições na tabela de classificação. No momento, a Ponte Preta soma 45 pontos e ocupava, antes do início da rodada, a 11.ª posição - estava ameaçada por Cruzeiro e Sport.