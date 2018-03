No Sul, Sampaio Corrêa elimina o São José-RS e avança à 2ª fase da Copa do Brasil

O Sampaio Corrêa garantiu a classificação à segunda fase da Copa do Brasil ao empatar com o São José-RS por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). Fabrício marcou para o clube do Maranhão, enquanto que Rafinha anotou o gol de empate dos gaúchos.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o vencedor do duelo entre Guarani, de Juazeiro (CE), e Náutico, que se enfrentam na próxima quarta-feira, no Ceará.

Jogando em casa e precisando da vitória, o São José tomou as ações ofensivas, mas não conseguiu converter em gol. No fim do primeiro tempo, o time teve um pênalti desperdiçado por Clayton. Pouco tempo depois, aos 45 minutos, o Sampaio Corrêa fez 1 a 0 em belo chute de Arthur, de fora da área.

No segundo tempo, o São José até buscou os gols que precisava para virar a partida e garantir a classificação, mas só conseguiu empatar o jogo. Rafinha, aos 47 minutos, marcou de pênalti para o time da casa. Com pouco tempo, o Sampaio Corrêa segurou a bola para garantir a vaga.