No tango de Contursi, a tragédia palmeirense Um parente bem distante de Mustafá Contursi (foto grande), nascido em Buenos Aires no fim do século 19, registrou em canções sentimentos semelhantes aos que afligem o presidente do Palmeiras e a torcida alviverde. Ele é Pascual Contursi (1888-1932), um dos principais compositores de tango da Argentina (foto pequena). Provavelmente integrante do mesmo clã que o cartola do Palmeiras ? os Contursi são do sul da Itália, região de Nápoles ?, Pascual é considerado o pai dos letristas de tango, gênero que foi mais instrumental até o início do século 20, antes de se tornar indissociável de textos que tratam de dores de amor, sofrimento, perda, decadência. Foi ele quem introduziu, definitivamente, a narrativa e a argumentação nas letras. Leia mais no Jornal da Tarde